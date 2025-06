Tom Gallus

So kommst du zum durchtrainierten Beach-Body – in 2 bis 8 Wochen

So kommst du zum durchtrainierten Beach-Body – in 2 bis 8 Wochen

Du möchtest dich wieder wohl in den Badeshorts fühlen? Ohne Bauchansatz, mit stolzer Brust und starkem Beach-Body? So bringst du dich in Bestform