Wirkstoffe und Anwendung: Das Wichtigste über Sportsalben

Sportsalben versprechen viel. Und halten wenig. Also: lieber nach unserem Profi-Rezept selbst mixen! Außerdem: Die gängigsten Arzneien und ihre Wirkungen.

Mit dem Fuß umgeknickt, Wade gezerrt oder Oberschenkel geprellt, die Abläufe bei unblutigen Sportverletzungen sind immer gleich: Gewebe wird zerstört, Abwehr- und Reparaturzellen strömen mit dem Blut ins verletzte Gebiet, das Gewebe schwillt an.

Aber wer jetzt mit einer Sportsalbe laboriert, schadet dem Heilungsprozeß eher, als dass er ihn fördert: Die Chance, eine Arznei zu erhalten, die medizinisch gesehen Sinn macht, geht bei Sportsalben fast gegen null, meint Dr. Gregor Huesmann, kritischer Pharmazeut und Apotheker in Marburg sowie Autor des Werkes „Schwarzbuch Wundermittel“.

Kühlen statt schmieren

Nach zwei Tagen beginnt die Heilung der sogenannten stumpfen Verletzung, dann werden die zerstörten Zellen und das verbrauchte Reparaturmaterial abtransportiert. „Unmittelbar nach einer Verletzung ist Kühlung wichtig, damit nicht unverhältnismäßig viel Flüssigkeit aus den verletzten Blut- und Lymphgefäßen strömt und dies die Schwellung vergrößert“, erklärt Dr. Rainer Müller-Hörner, Triathlet und Sportmediziner an der renommierten Euromed-Clinic in Fürth. Dafür sind Kältepacks oder ein Schwamm und Eiswasser gut geeignet. Außerdem den verletzten Körperteil ruhig stellen und hoch lagern.

Erst Kälte und Tabletten

Bei Schmerzen sind Medikamente zum Einnehmen allemal sinnvoller als Salben. „Dies können homöopathische Mittel oder etwa der Stoff Piroxicam in Tablettenform sein“, so Müller-Hörner. Zum Arzt sollten Sie gehen, wenn Sie den Eindruck haben, Ihre eigenen Maßnahmen bringen nichts. Oder Ihre Verletzung ist derart schwer, dass Hilfe erforderlich ist. Dagegen grenzt es an einen Kunstfehler, bereits an diesem Punkt eine Sportsalbe einzusetzen, die die Durchblutung fördert. „Sie würden dadurch die Schwellung vergrößern und die Heilung verzögern“, warnt Müller-Hörner.

Wann schmieren?

Sportsalbe ist, wenn überhaupt, erst mit Beginn der Heilungsphase nach zwei Tagen sinnvoll. Erwähnt wird dies in den Anwendungsempfehlungen der Hersteller meist nicht. „Eigentlich dürften Sportsalben kaum mehr als einen durchblutungsfördernden Stoff und die richtige Anwendungsempfehlung enthalten“, sagt Pharmazeut Huesmann.