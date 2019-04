Deo ohne Aluminium: Ist der Wechsel auf alufreies Deo sinnvoll?

Aluminiumsalze hemmen den Schweißfluss und verhindern dadurch Schweißflecken © Just dance / Shutterstock.com

Der Einsatz von Antitranspirantien mit Aluminiumsalzen wird bereits seit Jahren hinterfragt. Kritiker gehen davon aus, dass sie Krebs auslösen und Alzheimer-Erkrankungen fördern. Zurecht? Das ist wissenschaftlich bisher nicht zweifelsfrei belegt. Aber: Eine Studie, die von der Universität Genf im "International Journal of Cancer" veröffentlicht wurde, erhärtet den Verdacht. Die Forscher haben in Tierversuchen an Mäusen festgestellt, dass Aluminiumkonzentrationen im Blut, wie sie auch bei Menschen gemessen wurden, bei den Tieren zu Krebs führen können.

Gilt das auch für die Aufnahme über die Haut?

Manchmal gibt es auf einfache Fragen keine einfachen Antworten. Laut Bundesinstitut für Risikobewertung konnte bisher kein kausaler Zusammenhang zwischen der Aufnahme von Aluminium aus Kosmetikprodukten wie Antitranspirantien und der Entstehung von Krebs wissenschaftlich belegt werden. Zwar geht man derzeit davon aus, dass Aluminium hauptsächlich über die Nahrung in den Organismus gelangt, Entwarnung will man trotzdem nicht geben. Es gäbe Studien, die für einen Zusammenhang sprechen, aber auch solche, die das Gegenteil belegen. Die Datenlage sei insgesamt uneinheitlich und zum Teil widersprüchlich. Es müsse also noch weiter geforscht werden, um eindeutige Empfehlungen auszusprechen.

