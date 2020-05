Schweißflecken vermeiden: Die 7 besten Tipps

Schweißflecken vermeiden Die 6 besten Tipps gegen Schweißflecken unter den Armen

Ob vor dem Date oder vor dem Gespräch mit dem Boss – bei heißen Angelegenheiten kommt man schnell ins Schwitzen und schon bilden sich peinliche Flecken unter den Achseln.

Gerade bei sommerlichen Temperaturen wird Schweiß zum täglichen Feind vieler Männer. Damit ist jetzt Schluss! Wir zeigen dir, wie du in der jeder Situation cool bleibst und deine Achseln trocken hältst.

Wieso schwitze ich überhaupt?

Schweiß kühlt, wenn’s heiß wird. Schwitzen gleicht also Temperaturunterschiede aus und hilft dem Körper, Wärme nach außen abzuleiten. Besonders bei warmen Temperaturen oder bei einem harten Workout braucht der Körper eine Abkühlung. Auch Nervosität und scharfes Essen können die Wärmeproduktion im Körper antreiben.

Warum hat man meist nur unter den Armen Schweißflecken?

Kurz gesagt: Unter den Achseln sitzen besonders viele Schweißdrüsen, gleichzeitig wird die Kleidung zwischen Arm und Oberkörper in der Achsel quasi eingeklemmt – wodurch die Luft nicht gut zirkulieren kann, die Feuchtigkeit sammelt sich und dunkle Flecken entstehen.

Ist aluminiumfreies Deo gesünder?

New Africa / Shutterstock.com Ob Mann oder Frau: Große Menschen schwitzen mehr als kleine

Schwitzen Männer mehr als Frauen?

Forscher einer japanischen Studie fanden 2010 heraus, dass bei Männern der Abkühlungsmotor deutlich früher anspringt als bei Frauen. Aber: Aktuellen Ergebnissen von australischen und japanischen Studien zufolge ist nicht das Geschlecht, sondern die Größe des Körpers ausschlaggebend. So schwitzen größere Menschen mehr als kleinere – egal ob Mann oder Frau, berichteten die Wissenschaftler im Februar 2017 in der Fachzeitschrift Experimental Physiology.

8 Tipps, die ständiges Schwitzen verhindern

Welches Deo verhindert Schweißflecken?

Bei gelegentlichem, wärme-bedingtem Schwitzen können zum Beispiel Antitranspirantien helfen: Die Präparate mit hochkonzentrierten Aluminiumsalzen werden auf die trockene Haut aufgetragen und verschließen die Ausgänge der Schweißdrüsenausgänge. Allerdings können durch das Spezial-Deo Hautreizungen wie Rötungen und Juckreiz verursacht werden. Diese 3 Produkte schützen gut und sind trotzdem sanft zur Haut:

Die 5 besten Männer-Deos im Test

Was hilft gegen ständig feuchte Achseln?

Wenn du immerzu in Schweiß badest, könntest du an der Krankheit Hyperhidrose, also an übermäßigem Schwitzen, leiden. Dann solltest du am besten einen Arzt aufsuchen. Übrigens ist Schwitzen in fast allen Fällen genetisch bedingt und daher nur begrenzt beeinflussbar.

Auf diese Düfte stehen Frauen

Warum werden Schweißflecken gelb?

Nach dem Waschen sind die Achseln von deinem Lieblings-T-Shirt plötzlich gelb? Schuld ist eine chemische Redaktion mit den Aluminiumsalzen im Deo, Schweiß, Hautfett und Stoffen aus dem Waschmittel. Das passiert vor allem bei niedrigen Waschtemperaturen und Stücken aus Baumwolle. Synthetik-Fasern sind für gelbe Verfärbungen unanfällig. Das Ärgerliche: Die gelben Verfärbungen bekommst du leider nicht mehr raus.

6 Tipps gegen Schweißflecken auf der Kleidung

Dean Drobot / Shutterstock.com Deo hilft nicht allein gegen Schweiß: Setze auf Antitransipirantien

Damit du dich nie wieder für Schweißflecken schämen musst, solltest du dich gut vorbereiten. Mit diesen einfachen Tipps bist du vor jeder Schwitzattacke geschützt.

Antitranspirant für trockene Achseln: Deo allein hilft nicht gegen Schweiß. Dafür brauchst du ein so genanntes Antitranspirant. Dieses enthält zumeist Aluminiumsalze, die deine Schweißporen verengen – und leider auch weiße Rückstände auf der Kleidung hinterlassen. Deshalb nach der Anwendung vollständig einziehen lassen, Flecken notfalls sachte ausbürsten. Keine Schwitzflecken mit der richten Kleider-Farbe: Schweißflecken sieht man besonders stark auf hellen Farben. Vor allem grau-melierte T-Shirts und hellblaue Business-Hemden sind prädestiniert für Schweißflecken. Besser: Ein schwarzes T-Shirt oder ein dunkles Hemd anziehen, darauf sieht man die Flecken viel weniger. Unterhemd drunterziehen: Trage unter deinem guten Oberhemd am besten ein Unterhemd. Dieses nimmt den Schweiß in Empfang und verteilt ihn, so dass er schneller verdunsten kann. Je legerer der Schnitt desto besser ist die Luftzirkulation. Achselpads saugen den Schweiß auf: Besorge dir Achselpads, wenn du auf Nummer sicher gehen willst. Diese werden unter die Arme geklemmt und saugen den Schweiß auf. So bleibt dein Shirt vor Schweißflecken verschont. Achselpads sind in Drogerien erhältlich oder gleich hier: Purax Pure Pads, 30er Pack, auf amazon.de Wasser trinken und cool bleiben: Um weniger zu schwitzen, solltest du mehr trinken. Verzichte dabei allerdings auf schwarzen Tee, Kaffee und Alkohol – diese fördern die Schweißproduktion. Du solltest darüber hinaus auf scharfe, kalorienreiche Speisen verzichten, denn diese kurbeln die Durchblutung an – und damit gleichzeitig die Wärmeentwicklung im Verdauungstrakt. SOS Schweiß-Alarm – schnell abtupfen: Du spürst, wie sich die Schweißperlen bilden? Dann ab zur nächsten Toilette: In Notfällen kannst du mit einem trockenen Tuch unter den Armen abtupfen und danach Antitranspirant wieder neu auftragen. Noch sicherer: Klemm dir zudem ein paar Taschentücher unter die Arme, damit du nicht wieder zum WC rennen musst.

So vermeidest du Schweißtropfen im Auge

Vorbereitung ist alles: Wenn du unsere Tipps befolgst, hältst du deine Achseln trocken und vermeidest peinliche Schweißflecken. Deos und Antitranspirante sind Pflicht, Achselpads können in Notfällen helfen. Alles erledigt? Dann brauchst du dir über Schweißflecken keine Sorgen mehr zu machen.