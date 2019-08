Kuschelsex: Das sind die schärfsten Stellungen für sinnlichen Sex

Mit Augenkontakt: Die Lotusstellung ist eine besonders intensive Position © Roman Samborskyi / Shutterstock.com

Warum Kuschelsex auch was für dich ist

Unter uns: Ist es nicht auch anstrengend, immer wieder neue Sexspielarten – und Stellungen – aus dem Hut zu ziehen, um die Liebste glücklich zu machen? Und bist du nach einem langen Tag nicht auch manchmal einfach zu müde, um noch diese eine scharfe Stellung im Stehen auszuprobieren? Und genau an solchen Tagen ist Kuschelsex die beste Möglichkeit, um ganz unkompliziert mit deiner Partnerin die gemeinsame Zeit zu genießen.

Kuschelsex bietet dir außerdem die Gelegenheit, den Körper deiner Liebsten besser kennenzulernen und herauszufinden, was ihr beim Sex wirklich gefällt. Weil ihr euch Zeit lasst und dem Vorspiel mehr Zeit widmet, bist du eher in der Lage, selbst die kleinsten ihrer Reaktionen wahrzunehmen.

Die besten Sexstellungen für Kuschelsex

Nein, unter Kuschelsex versteht man nicht zwangsläufig nur die Missionarsstellung. Obwohl auch die sich perfekt für scharfen Kuschelsex eignet. Hier kommen 5 weitere Positionen, in denen Kuschelsex alles andere als öde ist.

Kuschelsex-Stellung #1: die Lotusstellung

Diese Stellung ist besonders sexy. Beide Partner sitzen im Schneidersitz, deine Partnerin auf deinem Schoß, die Beine um dich geschlungen. So kann dein Penis gut in sie eindringen und sie kann sanfte Schaukelbewegungen machen. Der direkte Blickkontakt und die verschlungenen Beine machen diese Stellung so intim. Es fühlt sich an wie eine Ganzkörperumarmung inklusive Penetration. Das scharfe Extra: Ihr könnt in dieser Position hervorragend knutschen.

Kuschelsex-Stellung #2: die Löffelchen-Stellung

Spooning, wie die Löffelchen-Stellung auch genannt wird, ist ein Klassiker des gefühlvollen Sex. Du liegst dabei seitlich hinter deiner Partnerin, deine Brust schmiegt sich an ihren Rücken. So dringst du in sie ein. Der Winkel erlaubt eine besonders tiefe und intensive Penetration. Das scharfe Extra: Du kannst mit den Händen ihre Brüste und die Klitoris erreichen.

