Sneaker-Trends 2019: Die coolsten Modelle und neuesten Drops!

Ob zum Chillen, Feiern oder bei der Arbeit, Sneaker gehen einfach immer! Hier gibt es einen Überblick, über die angesagtesten Must-haves, die neuesten Releases und die wichtigsten Sneaker-Vokabeln.

Sneaker sind weit mehr als einfach bloß Schuhe – sie sind Kult! Kein Kleidungsstück steht mehr für Trends, Hype und Zeitgeist als die sportlichen Treter. Täglich gibt es neue Modelle und auf Limited Editions ist der Run besonders groß. Das Sammler für einen neuen Schuh vor einem Shop campieren oder auf Online-Plattformen damit handeln, ist inzwischen ganz normal. Sneakers are big business!

Wir finden: Es ist kein Wunder, dass Sneaker so beliebt sind! Denn ganz egal, ob Sie auf den futuristischen "Nike Vapormax" stehen oder Ihr Ding eher das Retro-Modell "Adidas Continental 80" ist - für jeden Geschmack ist etwas dabei.

Die wichtigsten Sneaker-Vokabeln: Von Customs bis Collabos

Wenn Sie mit Sneakerheads (also richtigen Sammlern und Sneaker-Fans) reden, fallen sicherlich diese Worte:

BEATERS

Schuhe, die man regelmäßig trägt und daher nicht besonders schont.

Schuhe, die man regelmäßig trägt und daher nicht besonders schont.

Etwas kaufen; oft gestellte Frage: Cop or drop? — Kaufen oder nicht?

Etwas kaufen; oft gestellte Frage: Cop or drop? — Kaufen oder nicht?

Schuhe, die aus der Zusammenarbeit großer Marken mit Designern oder Shops entstanden sind.

Schuhe, die aus der Zusammenarbeit großer Marken mit Designern oder Shops entstanden sind.

Individuell gestaltete Sneakers im Einzelauftrag — ein Basisschuh (Base) wird dadurch einzigartig.

Individuell gestaltete Sneakers im Einzelauftrag — ein Basisschuh (Base) wird dadurch einzigartig.

Den gleichen Schuh 2-mal kaufen, Grund: One to rock and one to stock — einen tragen, einen lagern.

Den gleichen Schuh 2-mal kaufen, Grund: One to rock and one to stock — einen tragen, einen lagern.

Ein Sammlerstück, das niemals getragen wird und darum noch im absoluten Originalzustand ist.

Ein Sammlerstück, das niemals getragen wird und darum noch im absoluten Originalzustand ist.

Sneakers mit hohem (high) oder niedrigem (low) Schaft; außerdem gibt es halbhohe Mid-Tops (Mids).

Sneakers mit hohem (high) oder niedrigem (low) Schaft; außerdem gibt es halbhohe Mid-Tops (Mids).

Sneaker mit dem Label HS gibt es nur in sehr limitierte Auflage. Oft gehen sie nur an VIPs und deren Freunde und Familie.

Sneaker mit dem Label HS gibt es nur in sehr limitierte Auflage. Oft gehen sie nur an VIPs und deren Freunde und Familie.

Steht für Original und bedeutet, dass es ein Modell aus der ersten Auflage ist. Eine trendgetriebene Neuauflage ist somit nie ein OG.

Steht für Original und bedeutet, dass es ein Modell aus der ersten Auflage ist. Eine trendgetriebene Neuauflage ist somit nie ein OG.

QS-Sneaker kommen als limitierter Drop relativ spontan raus. Die begehrten Editionen gibt es auch nur in bestimmten Sneaker- und Streetwear-Shops (sog. Quickstrike- oder Tier Zero-Stores)

QS-Sneaker kommen als limitierter Drop relativ spontan raus. Die begehrten Editionen gibt es auch nur in bestimmten Sneaker- und Streetwear-Shops (sog. Quickstrike- oder Tier Zero-Stores)

Der Spitzname für das Modell Air Force 1 von Nike, weil er in Uptown NYC (Harlem) so beliebt ist.

Die wichtigsten Sneaker-Trends 2019

2019 bleiben Dad-Sneakers mit dicken Sohlen und klobiger Silhouette, die an Papas Schuhe aus den 80ern und 90ern erinnern, voll im Trend. Vorreiter ist die Designer-Collab "Ozweego" von Raf Simons x Adidas und der super-gehypte "Triple S" von Balenciaga. Mittlerweile gibt’s aber auch deutlich erschwinglichere von nahezu jeder Sneaker-Marke.

Noch zwei Mega-Trends: Sneaker in knalligen Farbkombis im Hiking- und Trail-Look, wie die Modelle von Hoka One One oder Salomon. Wer den Future-Trend mag, der wird sich über Modelle wie den Nike Air Max 720 mit der größten Air-Sohle oder die Adidas 4D-Modelle mit der ersten Sohle aus dem 3D-Printer, freuen.

In unserer Galerie finden Sie jede Menge angesagte Sneaker-Trends und Release-Datum.

Adidas Originals Nite Jogger