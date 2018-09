Penislänge richtig messen: Was ist die ideale Penisgröße?

Pornodarsteller sind falsche Vorbilder Nach Ansicht Shamlouls lässt sich die Fehleinschätzungen aus falschen Vorbildern ableiten, wie etwa Pornos, in denen Darsteller mit überdimensionalen Arbeitsgeräten glänzten, oder übertriebenen Erzählungen von Freunden. Mehr als die Hälfte gab an, ihre eingebildeten Probleme hätten bereits in der Kindheit begonnen. Nach einer Beratung revidierten 76 Männer ihre Meinung, 11 Männer waren auch nicht mehr an einer Penisvergrößerung interessiert, so der Mediziner im Wissenschaftsjournal Urology .

Über die Hälfte aller Männer sind nicht zufrieden mit ihrem Penis. Viele davon nehmen an, ihr bestes Stück sei zu klein. Ist es aber in Wirklichkeit gar nicht. Der Größenkomplex ist in vielen Fällen lediglich eingebildet. Die meisten Männer sind völlig ausreichend bestück. Das ist das Ergebnis einer kanadischen Studie über die Selbsteinschätzung männlicher Größenverhältnisse. Von den 92 befragten Männern zwischen 19 und 52 Jahren waren über 80 Prozent der Meinung, ihr Penis sei zu klein oder zu kurz, 13 von ihnen wollten ihn sich sogar vergrößern lassen. Statistisch gesehen eine falsche Beurteilung, so Studienleiter Rany Shamloul von der Universität Saskatchewan. So könne ein schlaffes Glied ab einer Größe von vier Zentimetern als "normal" bezeichnet werden. Die Befragten hatten diesen Wert dreimal höher eingeschätzt. Erst ab einer Länge von unter 7 Zentimetern (im erigierten Zustand) sprechen Urologen von einem sogenannten Mikropenis.

Den Umfang ermitteln Um den Penisumfang zu prüfen, messen Sie am besten mit dem Maßband. Dafür müssen Sie dieses an der dicksten Stelle des Penis ansetzen. Messen Sie am besten häufiger hintereinander, um auch wirklich die dickste Stelle zu finden.

Die Länge bestimmen Dabei wird zur Bestimmung der Penisgröße ein Lineal oder ein Maßband ohne Druck am Penis-Schaft am Bauch angesetzt und von dort aus bis zur Eichelspitze gemessen. Tipp: Wenn Sie ein Lineal zum Messen Ihrer Penislänge verwenden, sollten Sie darauf achten, dass die Messskala des Lineals auch genau bei null Millimetern beginnt. Ist dies nicht der Fall, können Sie meistens zirka 3-5 Millimeter auf Ihr gemessenes Ergebnis addieren.

Geht es allerdings um die Performance des Penis, ist Frauen die Länge nicht so wichtig, wie viele Männer annehmen. Wichtiger ist der Gesamteindruck und die Form des Gliedes, also Härte und Umfang des Penis. Auch wenn sich darum streiten lässt, haben Umfragen ergeben, dass rund 92 Prozent der Frauen diese Meinung vertreten und sowohl die Härte, als auch den Umfang des Penis als entscheidend für die Befriedigung beim Sex ansehen. Am allerwichtigsten ist es für so ziemlich jede Frau, wie Sie mit Ihrem besten Stück umgehen können, ob Sie ein guter Liebhaber sind – da können Sie soviel messen, wie Sie wollen.

Ja und Nein. Rein optisch beurteilen Frauen diejenigen Männer mit einem langen Penis durchschnittlich attraktiver als solche mit einem kleinen Penis. Das ergab eine Studie der kanadischen University of Ottawa. Befragt wurden 105 junge Australierinnen zum Aussehen von computeranimierten Bildern von ein und demselben Mann, die lediglich in Größe, Körperform und Penislänge (schlaffer Zustand) variierten. Den Grund für die Vorlieben der Frauen sehen die Forscher in der Evolution des Menschen. Scheinbar sei ein langer Penis für viele ein Zeichen dafür, dass man mit diesem Mann auch gesunde Kinder zeugen könne. Doch der Penis war tatsächlich für die Attraktivität eher nebensächlich. Viel wichtiger war den Probandinnen, dass die Körperform stimmt. Breite Schultern und schmale Hüften gewannen gegen Größe und Penislänge.

Was Frauen an einem Penis gefällt

5. ... der Penis im Alter kleiner wird? Ja, das ist leider unsausweichlich. Der Penis verliert an Elastizität und erreicht im erigierten Zustand nicht mehr die Größe wie in der Jugend. Trösten Sie sich: Frauen haben es mit ihren Brüsten nicht leichter.

5. ... man den Penis größer massieren kann? Das so gennante "Jelqing" ist eine Methode, die den Penis länger machen soll. Diese Technik (to jelq, zu deutsch: melken) ist eine Dehn-Massage. Der Penis wird dabei an der Wurzel zwischen Daumen und Zeigefinger genommen und mit ziehenden Bewegungen (ähnlich wie beim Melken) bis zur Spitze massiert. Wer das täglich konsequent nach eine halbe Stunde tut, soll nach etwa einem Jahr mit einem Längenzuwachs rechnen dürfen. Der Penis wächst allerdings nicht tatsächlich, lediglich das Gewebe wird gestreckt.

2. ... es einen Mann mit einem XXL-Penis gibt? Darum ranken sich Legenden. Angeblich gehörte der vermeintlich längste Penis der Welt zu dem Pornodarsteller Daniel Arthur Mead, besser bekannt als Long John (Dong) Silver. Es ist allerdings nicht bekannt, ob es sich bei dem mächtigen Gemächt um eine natürliche Spielerei der Natur handelt, oder ob künstlich nachgeholfen wurde. Eines steht jedoch fest: ein so großer Penis macht beim Sex nicht wirklich Freude. Denn Träger eines sehr großen Penis leidet häufig an Erektionsproblemen, weil viel Blut benötigt wird, um die Erektion aufrecht zu erhalten – und finden Sie mal eine Frau, die keine Angst vor so einem Gerät hat.

1. ... Männer mit großer Nase oder großen Händen einen großen Penis haben? Das Sprichwort "Wie die Nase des Mannes, so sein Johannes" stimmt nicht. In Studien konnten weder die Nasen- noch die Handgröße eindeutig Rückschlüsse auf die Penisgröße geben.

Auf die Breite achten "Nicht die Länge zählt, sondern die Breite", so Gloël. Hätten Sie nicht gedacht? Ist bei Kondomgrößen aber so! Wenn das Kondom zu kurz ist und zwei Zentimeter am Ansatz des Penis unbedeckt bleiben, ist das kein Problem. "Wenn es im Gegenteil zu lang ist, rollen Sie den Rest einfach nicht aus", sagt der Experte.

Die falsche Kondomgröße Sie gehen in der Drogerie lässig mit Kingsize-Packung an die Kasse? Klar, aber bitte nur wenn der riesige Überzieher auch passt. Denn ein Kondom ist nur dann ein sicherer Schutz, wenn es richtig sitzt. Das Problem bei einem zu großen Kondom: "Es kann leicht abrutschen, sich wieder zurückrollen und es kann Sperma austreten", erklärt Andreas Gloël, Diplom-Sozialpädagoge und Sexualpädagoge von Pro Familia in Hamburg. Aber auch zu enge Kondome können Ihnen zum Verhängnis werden: "Sie spannen, wodurch das Material zusätzlich beansprucht wird"“, sagt der Experte. Und sie können dazu führen, dass Ihre Erektion schlapp macht.

Der Glaube, die Frauen mit einem prachtvollen Glied im Bett beeindrucken zu müssen, sitzt tief © Ruslan Galiullin / Shutterstock.com

Welche Probleme mit der Penislänge gibt es?

Wie schon erwähnt, sind die meisten Probleme von Männern, was ihre Penislänge angeht, unbegründet. In einigen Fällen kann jedoch auch ein medizinisches Problem, wie zum Beispiel eine Hormonstörung einem klein entwickelten Penis zu Grunde liegen. Wenn das Glied unnatürlich winzig ist, sollten Sie sich auf jeden Fall von einem Endokrinologen (Hormon- und Stoffwechselspezialisten) untersuchen lassen. Denn Ihnen kann geholfen werden. "Generell kann man das Problem der verzögerten sexuellen Entwicklung heutzutage sehr gut behandeln", erklärt Professor Johannes Hensen von der Deutschen Gesellschaft für Endokrinologie in Hannover. Fragen Sie am besten Ihren Hausarzt nach einem Spezialisten. Falls Ihnen dies möglicherweise unangenehm ist, finden einen Endokrinologen in Ihrer Nähe auch übers Internet – mit unserer Arztsuche in der Randspalte oder beispielsweise bei arzt-auskunft.de.

>>> Diese Penisprobeme sollten Sie nicht ignorieren

Wie bekomme ich einen längeren Penis?

Und trotzdem träumen 70 Prozent der Männer, die an einer Men's Health Umfrage teilgenommen haben, von einem größeren Penis. Der Glaube, die Frauen mit einem prachtvollen Glied im Bett beeindrucken zu müssen, sitzt einfach zu tief. Deshalb fragen sich viele Männer: Gibt es natürliche Wege zur Penisvergrößerung? Und: Kann ich meinen Schwellkörper trainieren? Die Antwort: Mit kleinen Übungen kann man tatsächlich ohne Hilfsmittel, gesundheitliche Risiken oder gar Schmerzen ein paar Zentimeter dazugewinnen. Wie, das verrät der Gesundheitsexperte Christopher Larsson in seinem E-Book "Natürliche Penisvergrößerung". Selbstverständlich sind hier keine Wunder zu erwarten. Es gilt der bekannte Spruch von Monaco Franze: "Ein bisserl was geht immer." Wenn es Ihnen nur ums Aussehen geht, ist nicht einmal spezielles Penis-Training nötig: Gestutztes Schamhaar und ein schlanker Bauch mogeln Ihr bestes Stück ohne großen Aufwand optisch größer.