Hemdkragen: Diese Hemdkragen-Formen sollten Sie kennen

Der Klassiker unter den Hemdkragenformen ist der Kentkragen. Dieser Kragen passt, dank seiner ausgeglichenen Länge und Proportion, zu jedem Anlass. Er kann also zum Business-Anzug genauso, wie zur Jeans getragen werden. Außerdem bietet er genug Platz für (fast) alle Knoten und Krawattenformen (aber auch die klassische Fliege, wenn nötig). Er ist die sichere Bank, die jeder Mann im Schrank haben sollte.

Der Urban-Kent ist dank des kurzen, kompakten Kragens sehr stylisch. Am besten sieht der Kragen an Slim-Fit-Hemden aus, mit einer schmalen Krawatte und schmalem Knoten (4-in-Hand-Knoten) – die schlanke Silhouette. Eine breite Krawatte oder ein dicker Knoten wirken durch die unterschiedlichen Proportionen sehr unharmonisch. Der schmale Kragen eignet sich auch sehr, wenn Sie keine Krawatte tragen möchten.

Der Seriöse: Haifischkragen © Olymp-PR

3. Haifischkragen

Die Variante mit den weit auseinandergezogenen Kragenspitzen hat eine modisch-förmliche Ausstrahlung und ist daher die beste Wahl für den seriösen Office-Job. Tragen Sie am besten einen großen Krawattenknoten (einfacher/doppelter Windsor), da ein Normaler Knoten recht verloren und dünn wirkt. Vorsicht: In Kombination mit einem 3-teiligen Anzug oder Doppelreiher wirkt der komplette Look sehr dominant. Der typische CEO-/Vorstands-Look.

Hemden mit Haifischkragen bei amazon.de bestellen