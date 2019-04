Wachmacher: Diese 7 Kaffee-Alternativen helfen gegen Müdigkeit

Zitronenwasser, der ideale Start in den Tag © Sigrid Abalos / Pexels.com

1. Ohne Wasser läuft nichts

Ein Glas Wasser am Morgen ist Pflicht, denn über die Nacht verliert Ihr Körper viel Flüssigkeit, die wieder aufgefüllt werden muss. Ohne Wasser kann Ihr Körper nicht arbeiten und so können Sie sich schon nach einem Glas Wasser wacher und fitter fühlen. Das gilt übrigens nicht nur am Morgen. Überkommt Sie eine Müdigkeitswelle, kann der Weg zum Wasserhahn helfen. Damit es jedoch gar nicht so weit kommt, empfiehlt es sich, immer eine Flasche parat zu haben.

2. Zitrusfrüchte als Kaffee-Ersatz

100 Milliliter Zitronensaft enthält 53 Milligramm Vitamin C (Quelle: "Die große Wahrburg /Egert Kalorien & Nährwert-Tabelle"). Vitamin C unterstützt die Konzentrationsfähigkeit und wirkt anregend. Übrigens lösen säurehaltige Lebensmittel einen ähnlichen Effekt wie scharfe Lebensmittel hervor: Stoffwechsel und Kreislauf werden angekurbelt, sodass Sie sich sofort wacher fühlen. Also morgens am besten direkt Zitronen und Orangen pressen oder Mandarinen, Kiwi oder Grapefruit essen.

3. Mate-Tee macht wach und satt

Das südamerikanische Traditionsgetränk wird aus den getrockneten Blättern des Mate-Strauchs hergestellt, indem diese aufgebrüht werden. Ähnlich wie Kaffee wirkt es stimulierend, jedoch hält dieser Effekt länger an. Neben Koffein enthält Mate Bitterstoffe und Vitamine, wodurch der gesamte Stoffwechsel in Schwung gebracht wird. Gleichzeitig zügeln die Bitterstoffe den Appetit.

Unser Tipp: Bio-Matetee von Biotive, 500 Gramm

4. Guarana enthält mehr Koffein als Kaffee

Guarana-Tee, sowie Guarana-Kapseln und -Pulver bestehen aus den zermahlenen Nüssen beziehungsweise Samen der Guarana-Pflanze. Das darin enthaltene Guaranin wird erst im Körper in Koffein umgewandelt, wodurch es langsamer ins Blut geht, dafür aber auch länger anhält. Falls Sie ein langes Meeting oder eine zeitintensive Sportrunde vor sich haben, trinken Sie statt Kaffee lieber Guarana.

Unser Tipp: Kakao mit Guarana von koawach, 100 Gramm

5. Grüner Tee, die sanfte Kaffee-Alternative

Neben zahlreichen Vitaminen und Mineralstoffen enthält grüner Tee sekundäre Pflanzenstoffe, die als Antioxidantien Ihre Körperzellen vor freien Radikalen schützen. Der Koffein-Gehalt im grünen Tee wirkt sich nicht nur positiv auf den Kreislauf, sondern auch auf den Stoffwechsel und die Gehirn- und Herztätigkeit aus. Aufgrund der geringeren Koffein-Konzentration, macht grüner Tee jedoch weniger nervös und zappelig als Kaffee.

Tipp: Kaufen Sie den Tee immer im Teeladen, nicht im Supermarkt, der schmeckt oft bitter. Die besten Sorten für Grüntee-Einsteiger sind übrigens der japanische Sencha oder der chinesische Lung Ching.