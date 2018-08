Duft-Awards 2018: Für alle ein Gewinn

Abstimmen und absahnen

Machen Sie mit bei unserer Leserwahl und bestimmen Sie so, wer die Duft-Awards 2018 verliehen bekommt. Jetzt voten!

Men’s Health verleiht wieder die begehrten Duft-Awards – und Sie sitzen in diesem Jahr in unserer Jury! Stimmen Sie einfach bei unserer großen Leserwahl online für Ihre Parfüm-Favoriten ab – und zwar in den 5 Kategorien Sport, Job, Club, Klassiker und Geschenk. Mit ein bisschen Glück sichern Sie sich so einen Megagewinn: eine unvergessliche Reise für 2 Personen in die Schweiz, genauer: nach Lugano, inklusive Bahnfahrt und 4 Übernachtungen in einer Junior-Suite im 5-Sterne- Hotel Villa Principe Leopold. Dazu gibt es von uns noch 1000 Euro Taschengeld! Sie haben Ihre Urlaubstage schon verplant? Dann entscheiden Sie sich für 4000 Euro bar auf die Hand!