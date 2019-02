Eigenbluttherapie für die Haare: So helfen Plasma-Spritzen gegen Haarausfall

Nur das goldgelbe Blut-Plasma ist für die Behandlung relevant © Kalamurzing / Shutterstock.com

Wie läuft eine Eigenbluttherapie für die Haare ab?

Um an das Plasma zu kommen wird zunächst eine kleine Menge Blut (etwa 20 ml) aus der Vene gezapft, zentrifugiert und anschließend speziell aufbereitet. Zurück bleibt ein goldgelbes Serum, in dem sich die für den Behandlungserfolg ausschlaggebenden Thrombozyten und damit die Wachstumshormone befinden. Die Flüssigkeit wird dann mit einer feinen Nadel in die Kopfhaut injiziert.

Anschließend wird die Kopfhaut mit kleinen Nadeln besetzten Roller (Dermaroller) oder einem Nadelstempel (Mesopen) bearbeitet. Dadurch entstehen unzählige mikroskopisch-kleine Einstiche in die Kopfhaut – das ist übrigens der Grund für die blut-verschmierten Promi-Selfies von Damen, die das Treatment im Gesicht getestet haben.

Wann ist eine Eigenbluttherapie für Haare sinnvoll?

Bei Ihnen ist der Kopf schon seit Jahren komplett kahl? Dann ist eine Eigenbluttherapie leider wirkungslos. Wenn die Haare aber langsam lichter werden, ist die Methode möglicherweise gut geeignet. Warum die Haare ausfallen – also, ob die Gene oder Stress schuld sind, sei dabei egal. "PRP eignet sich sowohl bei diffusem, androgenetischen und bei kreisrundem Haarausfall. Voraussetzung ist jedoch, dass noch Haar vorhanden ist, da die im PRP enthaltenen Wachstumsfaktoren und Stammzellen die Zellerneuerung an der Haarwurzel stimulieren", erklärt Dr. Urselmann.

Und was sagt die Wissenschaft dazu? "Eine italienische Studie in Padua testete die Therapie an 1033 Patienten mit androgenetischem diffusen Haarausfall und bestätigte eine Zunahme der Haardichte bei 80% der Probanden. In 93% der Fälle kam es zu einer Zunahme der Haardicke. 335 Patienten mit kreisrundem Haarausfall nach zuvor erfolgloser anderweitiger Therapie wurden ebenfalls getestet. Die Ansprechrate lag hier bei 63%", so die Expertin.

Gibt es Risiken und Nebenwirkungen bei einer Eigenbluttherapie?

"Ernste Risiken gibt es bei der PRP-Therapie nicht, da es sich um körpereigene Substanzen handelt", sagt Dr. Urselmann, fügt aber noch hinzu: "Grundsätzlich muss aber über die möglichen Nebenwirkungen einer Behandlung mit Injektionen aufgeklärt werden. Dazu zählen Hämatome, Infektionen oder Irritationen der Hautnerven. Und bei akuten Entzündungen der Kopfhaut, Infektionserkrankungen sowie bei Störungen der Blutgerinnung sollte man von einer Behandlung absehen."

Bleibt noch die Frage: Tut das nicht weh? Nein, keine Sorge! Vor der Behandlung trägt der Arzt eine Anästhesiecreme zur örtlichen Betäubung auf. Schließlich wird die Haut zig-fach gepiekst.

