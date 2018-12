Was Frauen gefällt: Diese Dinge wollen Frauen wirklich im Bett

Frauen haben sexuelle Wünsche, wie Sie auch – aber viele bleiben ewig unausgesprochen. Erfahren Sie, was Frauen wirklich im Bett gefällt, wie Sie ihre Fantasien erfüllen und ein guter Liebhaber werden

Wer behauptet, er wolle nicht gut sein im Bett, lügt! Und wer beurteilt, ob man gut im Bett ist? Richtig, die Frau, mit der man intim ist. Heißt also: Mann muss die Qualitätskriterien von gutem Sex einer Frau erfüllen, um ein guter Liebhaber zu sein. Weil jede Frau anders tickt, ist das gar nicht so leicht, wenn man nicht sein Leben lang mit derselben Frau die Laken durchwühlt. Doch keine Sorge: Es gibt Dinge, die bei jeder Frau gut ankommen und die universell gelten. Lesen Sie hier, was Frauen im Bett wirklich wollen, wie Sie ihre Wünsche erfüllen und dabei selbst noch mehr auf Ihre Kosten kommen.

Haben Frauen spezielle Wünsche im Bett?

Wer glaubt, er müsse zur Befriedigung der Wünsche einer Frau tief in die Trickkiste greifen, irrt. Der Großteil aller Frauen verlangt vom Partner nicht, dass er ein abwechslungsreiches Repertoire an Stellungen draufhat oder einen Karton voller Sexspielzeug unterm Bett hervorzieht. Das Gegenteil ist meist der Fall: Weniger ist bei vielen Damen mehr. Das Durchturnen des Kamasutras kommt eher nicht gut an. Das heißt aber nicht, das alle Frauen auf Blümchensex stehen. Es kommt Frauen auf die Qualität des Sex an. Heißt: Wie sehr sind Sie dabei, wie intensiv setzen Sie sich mit ihren Bedürfnissen auseinander, wieviel Zeit lassen Sie sich?