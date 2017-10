Kalte Ohren: 7 Tipps für gesunde, warme Ohren im Winter

Ein Satz heiße Ohren gefällig? Kalte Ohren tun nicht nur weh, sie bergen auch schmerzhafte Gesundheitsrisiken. Mit diesen Tipps kommen Sie gesund durch den Winter

Wenn es draußen kalt wird und ein eisiger Wind weht, greift man zu dicker Jacke und gefütterten Boots – aber Mützen kommen oft nur zu Einsatz, wenn sie optisch zum Look passen. Keine gute Entscheidung! Denn die Haut an den Ohren ist besonders dünn. Die Nerven im Gehörgang verlaufen direkt unter der Haut, eine isolierende Fett- oder Muskelschicht gibt es nicht. Die Folge: Die Ohren werden besonders schnell eiskalt und schmerzen. Kalte Ohren sind aber nicht nur verdammt unangenehm, sondern bergen auch gesundheitliche Risiken. Warme Ohren fühlen sich nur besser an, sie schützen auch vor ernsthaften Gesundheitsschäden.

Gesundheitliche Risiken durch kalte Ohren im Winter:

Die geringere Durchblutung am und im Ohr macht es Bakterien und Viren leichter, sich festzusetzen und Ohrenentzündungen, z.B. Mittelohrentzündungen, auszulösen.

Wer gleich nach dem Duschen oder der Sauna mit Wasserresten im Ohr in die Kälte geht, steigert das Infektions-Risiko zusätzlich, denn im feuchten Klima fühlen sich Bakterien und Viren besonders wohl.

Kälte und Wind reizen die Gehörgänge. Das führt oft zu neuralgischen Schmerzen im äußeren Teil des Ohres.

>>> So pflegen und schützen Sie Ihre Ohren

Ein kalter Kopf mit kalten Ohren kann zu dauerhaften Muskelanspannungen im Kopf- und Nackenbereich führen, die im tiefen Kopfgelenkbereich zu Hörstörungen wie Tinnitus führen können.

Bei Minusgraden kann es an den Ohrmuscheln leicht zu Erfrierungen kommen.

Wer ein Hörgerät trägt, muss wissen, dass die Batterien bei Kälte sich schneller entleeren. Entsteht durch den schnellen Wechsel vom warmen Innenraum in die Kälte Kondenswasser, kann das die Elektronik stören.