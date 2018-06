Hornhaut entfernen: So werden Sie raue Stellen an den Füßen los

Schritt 1: Ein Peeling gegen Hornhaut

Brausen Sie Ihre Füße ab und verwenden Sie anschließend ein Peeling. Das kann ruhig grobkörnig sein. Die Zutaten dafür haben Sie wahrscheinlich eh in der Küche: Salz und Speiseöl. Zu gleichen Teilen vermengen. Für die Füße reicht je ein Esslöffel und in kreisenden Bewegungen auftragen. Um nicht alles einzusauen, machen Sie das am besten in der Dusche oder über der Badewanne. Danach müssen Sie ohnehin mit klarem Wasser nachspülen.

Schritt 2: Fußbäder weichen Verhornungen auf

Stellen Sie die Füße für 5 Minuten in warmes Wasser, damit die rauen Hautstellen weicher werden. So lässt sich die Hornhaut im Anschluss leichter entfernen.

