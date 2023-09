Was kann man tun bei offener Blase am Fuß?

Lästige Blasen am Fuß können schnell mal einen entspannten Ausflug oder eine intensive Sportsession verderben. Auch die ersten Meter mit langersehnten neuen Sneakern enden oft in einem Blasen-Fiasko. Lest hier, was Blasen eigentlich genau sind, wie man sie vorbeugen kann und im Notfall schnell wieder loswird.