Kalorienarme Getränke: Die Top 10 der gesunden Durstlöscher

Kalorienarme Getränke: Platz 8: Orangensaftschorle

22 Kalorien pro 100 Milliliter

Das gilt jedoch nur bei einem Mischverhältnis mit Wasser von 1:1. Was die Kalorienanzahl betrifft, macht es bei Orangensaft übrigens keinen großen Unterschied, ob er aus dem Tetrapak kommt, oder Sie die Orangen frisch pressen. Selbst gepresste Orangen schmecken jedoch frischer und enthalten mit 50 Milligramm Vitamin C deutlich mehr Vitamin C als die abgepackte Ware, die etwa 42 Milligramm enthält. Vitamin C fängt als Antioxidans freie Radikale ein und macht sie unschädlich. Möchten Sie noch mehr Kalorien sparen, experimentieren Sie mit der Wassermenge und geben Sie immer etwas mehr Wasser als Orangensaft hinzu.