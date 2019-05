Burger-Rezepte: So einfach und lecker gehen selbst gemachte Burger

Burger nur noch fleischlos? Nicht mehr undenkbar. Denn ab 29. Mai gibt es die gehypten veganen Pattys von Beyond Meat, die exakt wie Rindfleisch schmecken, sogar bei LIDL. Aber keine Angst: Wir zeigen auch die besten Rezepte für Fleisch-Pattys und Burger-Bun

Nichts geht über einen leckeren Burger mit saftigem Patty (Hackfleisch-Bulette), knackigem Salat und einem perfekt geröstetem Bun (Burger-Brötchen). Dass dieser Hochgenuss nun auch ohne Fleisch möglich ist, zeigen die Pattys von Beyond Meat. Der vegane Hype aus den USA ist nun endlich – zunächst als Aktionsprodukt – bei Lidl erhältlich. Wir haben die fleischfreien Burger-Pattys von Beyond Meat getestet und sind begeistert: Der intensive Geschmack und die saftige Konsistenz sind zum verwechseln ähnlich mit Rindfleisch. Da konnten selbst wir als Fleischliebhaber nicht widerstehen. Zudem bestehen die Pattys hauptsächlich aus Erbsenprotein, Gewürzen und Roter Beete, wodurch sie stolze 20 Gramm Eiweiß pro Patty enthalten. Doch der Burger ist nicht nur für Vegetarier geeignet.

Für einen guten Burger ist vor allem die Patty-Qualität entscheidend. Fleisch aus dem Discounter ist ein No-Go. Das verliert meist viel Wasser und schrumpft beim Erhitzen zusammen. Ein Rindfleisch-Patty sollte daher immer mit frischem Fleisch vom Metzger deines Vertrauens hergestellt werden.

Fehlt dir die Zeit oder ein geeigneter Metzger, ist der vegane Trend eine authentische Alternative. Doch egal, ob Fleisch oder nicht, ein selbst gemachter Burger lohnt sich allemal. Der Vorteil: Du kannst deinen Burger nach deinen eigenen Vorlieben kreieren und die Rezeptur immer wieder anpassen, sowie mit neuen Zutaten experimentieren. Beim Patty und den Buns können Experimente jedoch auch nach hinten losgehen. Probier daher erst unsere Standard-Rezepte und trau dich dann nach und nach mehr, bis du dein perfektes Burger-Erlebnis geschaffen hast.

So werden die Burger-Pattys schön saftig

Das Patty sollte ungefähr 2 cm dick sein – nicht dicker! Sonst riskierst du, dass die Frikadellen außen schwarz werden und von innen noch roh sind. Patty-Pressenkönnen beim Formen hilfreich sein, sind aber kein Muss. Mit den Händen lässt sich das Patty genauso gut formen. Und leicht unperfekt-aussehende Pattys sind doch manchmal viel schöner, oder?

Wie macht man Burger-Buns selbst?

Natürlich muss nicht nur das Innenleben des selbst gemachten Burgers überzeugen, auch die Burger-Brötchen müssen perfekt sein. Es darf weder labbrig, noch trocken, zu weich oder zu hart sein. All diese Anforderungen erfüllt ein leicht buttriges Brioche-Brötchen, der absolute Liebling unter Burger-Fans. Die frische Hefe sorgt dafür, dass der Teig aufgeht und die Buns am Ende schön fluffig werden. Röste das Brot vorm Belegen am besten etwas an.

Leckere Burger-Ideen

Mit dem Burger-Patty und dem Bun steht nun das Grundgerüst des perfekten Burgers. Doch erst der Burger-Belag macht den Burger so richtig unwiderstehlich. Hier ist alles erlaubt, was schmeckt. Der klassische Cheeseburger besteht neben Patty und Bun aus Tomatenscheiben, Eisbergsalat, Zwiebeln, Cheddar und Gewürzgurken. Doch auch Bacon, Avocado, gegrillte Paprika oder exotische Früchte wie Ananas machen sich gut auf dem Burger. Ist dir das zu ausgefallen, probier verschiedene Salatsorten, Saucen und Käsesorten aus. Neben Eisbergsalat eignen sich zudem Kopfsalat, Rucola oder Feldsalat. Statt Cheddar kannst du Gorgonzola, Camembert, Roquefort oder sogar Ziegenkäse wählen.

Auch das Patty muss nicht immer aus Rinderhack bestehen. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Patty aus Hühnerbrust oder Fisch? Auch vegetarische und vegane Burger-Rezepte sind beliebt. Möchtest du keinen fertigen fleischfreien Patty kaufen, kannst du ihn selbst zubereiten. Tofu, Kichererbsen, Kidneybohnen, Linsen oder Haferflocken eignen sich bestens für einen selbst gemachten vegetarischen Burger.

Jetzt heißt es: Nichts wie ran an Patty und Bun. Hier kommen unsere liebsten Burger-Rezepte:

Rezept für die klassischen Burger-Pattys