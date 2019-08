Lubrikation: So schaffst du es, dass Frauen feucht werden

Vor allem in längeren Beziehungen ist mangelnde Lubrikation nicht selten. Die Gewöhnung, der Alltagsdruck und ein eingeschliffenes Sexleben schlagen sich nieder. Doch das muss nicht sein. Auch in langen Beziehungen muss nicht zwangsläufig immer das Gleitgel eingesetzt werden, um wieder Spaß am Sex zu haben. Wir zeigen dir Methoden, mit denen du die Liebste nassmachst.

Das macht sie feucht: Das Vorspiel sollte schon vor dem Petting beginnen © Estrada Anton / Shutterstock.com

Nassmach-Methode #1: Errege sie im Kopf

Wenn die Frau sich gedanklich auf Sex einstellen kann, ist der erste Schritt zum Feuchtwerden getan. Das bedeutet: Das Vorspiel beginnt noch vor dem Vorspiel. Bevor du sie überhaupt im Intimbereich verwöhnst, sollte die Atmosphäre erotisch aufgeladen sein. Das kannst du fördern, indem du sie zum Beispiel an erogenen Zonen wie dem Hals streichelst, sie leidenschaftlich küsst oder ihr sexy Komplimente machst. Unterschätze diese Phase des Heißmachens nicht. Sie ist essentiell für guten Sex und macht aus dir einen guten Liebaber.

Wenn ihr offen mit eurer Sexualität umgeht, könnt ihr zum Beispiel auch mal gemeinsam einen Porno schauen oder erregenden Gedankenspielem nachgehen, um sexuelle Inspiration zu bekommen.

Feuchtwerden-Methode #2: Schaffe eine scharfe Umgebung

Passe Ort und Zeit an ihre Bedürfnisse an. Du würdest am liebsten immer gleich morgens Sex haben – sie hingegen kommt erst abends in Fahrt? Das ist bei Mann und Frau nicht selten so. Richte dich öfter mal nach ihr und errege sie zu Zeiten, an denen sie entspannt ist und meist Lust auf Sex hat. Vielleicht hast du auch gespürt, dass sie sich unwohl fühlt, wenn die Deckenlampe jeden Winkel ihrer Haut ausleuchtet. Dimme das Licht und sorge so dafür, dass sie sich wohl in ihrer Haut fühlt.

Nassmach-Trick #3: Zelebriere das softe Petting

Viele Frauen ärgern sich insgeheim darüber, dass Männer beim Vorspiel die immer gleichen Methoden anwenden. Keine Frau mag es, wenn man lieblos an der Klitoris rubbelt. Sie wird stattdessen feucht, wenn du die Geschlechtsteile zunächst außen vorlässt. Eine Frau hat so viele Hotspots am Körper – erkunde sie. Allein die Haut ist die größte erogene Zone unseres Körpers. Und da sind ihre Wangen, ihre Ohrläppchen, ihre Brüste, der Bauch, die Innenschenkel, und und und …. Nutze alle Möglichkeiten, die dir zu ihrer Erregung zur Verfügung stehen: Hände, Lippen, Zunge und deinen gesamten Körper.

