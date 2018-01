Männer-Make-up: Schminken, ohne dass es jemand merkt

Immer mehr Männer benutzen Make-up und Concealer. Nur geschminkt aussehen will keiner. Wie das klappt, verraten wir hier

Warum brauchen Männer Make-up?

Wirklich brauchen tun Sie Make-up natürlich nicht. Frauen allerdings auch nicht. Aber wie die Ladys können Sie es verwenden, um Augenringe, Pickel und Rötungen abzudecken. Dadurch wirkt die Haut reiner – und jünger und Sie ausgeschlafener und frischer.

Wie viel Make-up ist für Männer ok?

Ganz einfach: die Menge, mit der Sie sich wohlfühlen. Wenn Sie allerdings nicht wollen, dass man sieht, dass Sie geschminkt sind, gilt: Weniger ist mehr. Tasten Sie sich mit einem Concealer heran, um Augenringe und Pickel abzudecken. Wünschen Sie sich noch mehr Deckkraft, brauchen Sie eine getönte Pflege oder Foundation. Die Finger lassen sollten Sie von Wimperntusche und Eyeliner. Das wäre einfach zu viel.

>>> Grooming-Lexikon: Pflege für Männer von A bis Z

Wie Männer Augenringe unauffällig abdecken

Concealer ist das unauffälligste Make-up-Produkt für Männer und zugleich das effektivste, um Augenringe abzudecken. Wenn Sie mal wenig Schlaf bekommen haben, aber ein wichtiges Business-Meeting ansteht, für das Sie frisch aussehen wollen, dann ist Concealer der Retter in der Not. Am leichtesten zu handhaben sind Produkte mit integriertem Schwamm-Applikator. Und zwar so: Setzen Sie das Schwämmchen im Augeninnenwinkel an und ziehen Sie es schräg bis zur Wange hinunter, dann wieder schräg nach oben zum äußeren Augenwinkel, sodass am Ende eine V-Form entsteht. Dieses Concealer-V nun mit einer Fingerkuppe einklopfen, um die Farbe zu verblenden.

Unsere Favoriten: "Fit Me Concealer" von Maybelline und der "Liquid Camouflage Concealer" von Catrice. Beide decken gut, ohne maskenhaft zu wirken und setzen sich nicht in Mimikfalten ab.

>>> Die besten Tipps gegen Augenringe

Wie benutze ich als Mann Make-up, um meine Pickel abzudecken?