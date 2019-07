Mehr Muskeln mit Teilwiederholungen : Wie du mit weniger Bewegung mehr aus deinen Muskeln rausholst

Dies gilt übrigens nicht nur für die Arme, wie das internationale "Journal of Strength and Conditioning Research" kürzlich berichtete. Im Rahmen einer Studie ließen Forscher zunächst alle Teilnehmer tiefe Kniebeugen (Squats) ausführen. Nach einiger Zeit wechselte ein Teil der Gruppe zu halben Kniebeugen und senkte das Gesäß nur noch moderat. Die restlichen Probanden blieben hingegen bei der tiefen Variante (Ass-to-Grass-Squats). Das Ergebnis: Die Halbtief-Kniebeuger waren erfolgreicher, legten in der gleichen Zeit mehr Kraft und Muskelmasse in ihren Beinen zu. Im Folgenden zeigen wir dir, bei welchen Fitness-Übungen du in besonderem Maße von dieser Technik profitieren kannst.

Kraftübung Superman © Beth Bischoff

4. Klimmzüge

Auf eine Erhöhung (zum Beispiel eine Plyo-Box) stellen und die Klimmzugstange im schulterbreiten Obergriff fassen. Arme beugen (90-Grad-Winkel in den Ellenbogen), Rumpf anspannen, Schulterblätter zusammenziehen. Die Beine beugen, den Körper in dieser Position 10 Sekunden hängen lassen. Wieder absetzen. 3 Sätze, je 8 Wiederholungen.

Was sind Pause Reps und was bringen sie mir?

Wiederholungen, bei denen in festgelegten Positionen kurz pausiert wird, sind auch als Pause-Reps bekannt. Damit lässt sich die Bewegungsamplitude komplett nutzen. Zudem können Sie in einzelnen Teilabschnitten an Ihre Grenzen gehen. Probieren Sie es bei Ihrem nächsten Satz Kurzhantelrudern einfach mal aus: Statt die Hantel in durchgängiger Bewegung zur Brust zu ziehen, legen Sie etwa auf halber Strecke ein Päuschen ein und halten die Position für eine Sekunde. Dann setzen Sie die Zugbewegung fort und pausieren wiederum eine Sekunde lang, wenn die Hantel die Brust berührt. Erst dann haben Sie eine komplette Wiederholung absolviert. Alles in allem ziehen Sie auf diese Weise 3 Sätze mit jeweils 6 bis 8 Wiederholungen durch. Also, auf geht’s!