Zeitumstellung: 5 Tipps, wie Sie am Montag trotz Zeitumstellung fit sind

Wer zu wenig geschlafen hat, ist am nächsten Tag oft unkonzentriert und gereizt. © g-stockstudio / shutterstock.com

Was sind die gesundheitlichen Folgen der Zeitumstellung?

Durch die Umstellung gerät der Biorhythmus durcheinander. Der Hormonhaushalt vom Müdigkeitshormon Melatonin, aber auch von den Stresshormonen Cortisol und Adrenalin müssen sich einige Tage einpendeln. Viele klagen deshalb in der Umstellungszeit (etwa 8 bis 14 Tage nach der Zeitumstellung) über verschiedene Beschwerden durch den Schlafmangel. Innere Unruhe, Kopfschmerzen und Gereiztheit treten in dieser Zeit gehäuft auf, erklärt Dr. Gerd Herold, Beratungsarzt der Krankenkasse pronova BKK. Vor allem aber leiden durch die Umstellung viele unter Schlafproblemen. Etwa 24 % können nicht durchschlafen oder wachen schon bei den kleinsten Geräuschen auf, 13 % haben Schwierigkeiten damit einzuschlafen, so die Ergebnisse einer Forsa-Umfrage. Bei Menschen, die sowieso schon Schlafstörungen haben, werden die Probleme jetzt besonders stark. Weitere Begleiterscheinungen können außerdem Appetitlosigkeit, depressive Verstimmungen oder sogar Schwankungen der Herzfrequenz sein. Gerade Menschen, die von Natur aus später müde werden und entsprechend länger schlafen, haben mit der Umstellung auf die Sommerzeit zu kämpfen. Verschiedene Studien sehen auch einen Zusammenhang zwischen der Zeitumstellung und einem Anstieg von Verkehrsunfällen und Herzinfarkten in den Tagen danach. Aber keine Panik! Sie dürfen nicht vergessen, dass an Montagen immer die meisten Unfälle und Infarkte passieren. Trotzdem schadet es nicht, sich ein bisschen vorzubereiten, um nächste Woche fit zu sein.

So überwinden Sie die Zeitumstellung schneller:

1. Gehen Sie früher schlafen

Fangen Sie schon jetzt an, Tag für Tag etwas früher schlafen zu gehen und den Wecker vorzustellen, auch wenn Sie vielleicht noch gar nicht müde sind. Passen Sie am besten auch Ihre Mahlzeiten schon diesem Rhythmus an.

>>> 7 Lebensmitteln, mit denen Sie besser einschlafen

2. Nutzen Sie das Tageslicht

Der Biorhythmus wird vom Licht beeinflusst. Machen Sie sich das zunutze und lassen Sie die nächsten Tage die Vorhänge auf. Die morgendliche Helligkeit hilft Ihnen beim Aufstehen. Auch tagsüber sollten Sie so viel wie möglich raus ans Tageslicht.