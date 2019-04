Potenz steigern: So verbessern Sie Ihre Erektion – ganz ohne Pillen

7. Zartbittere Schokolade gegen Erektionsstörungen: Dunkle Schokolade ist eine natürliche Medizin gegen Erektionsstörungen. Die enthält den Pflanzenfarbstoff Epicatechin, der dafür sorgt, dass wichtige Stoffe, die Ihre Gefäße erweitern, im Körper freigesetzt werden. 45g Zartbitter-Schokolade am Tag reichen aus, um die Erweiterung der Blutgefäße um 10 Prozent zu steigern, so eine Studie der University of California in San Francisco.

Wissenschaftler der Universität in Bloomington, Indiana, haben erforscht, dass Blutgefäße, die mit Anthocyanen versorgt sind, einen höheren Wert an Stickstoffmonoxid enthalten, obwohl sich freie Radikale im Körper befanden. "Antioxidantien fangen freie Radikale ab, bevor diese irgendwas anrichten können", so Dr. David Bell, führender Leiter der Studie. "Ihr Penis kann so mit dem nötigen Blut versorgt werden, um eine Erregung in eine Erektion umzuwandeln."

5. Brombeeren verlängern die Erektion: Anthocyane sind in Brombeeren enthaltene Antioxidantien, die der Frucht nicht nur ihre Farbe geben, sondern auch Ihnen eine höhere Chance auf eine Erektion. Anthocyane schützen vor freien Radikalen im Körper, die verhindern, dass Stickstoffmonoxid hergestellt werden kann. Leider ist Stickstoffmonoxid, das Ihre Blutgefäße öffnet, enorm wichtig, um eine Erektion bekommen. Folge von Mangel an Stickstoffmonoxid: Ein schlappes Glied. Anthocyane können freie Radikale früh im Körper behindern und schützen somit die Produktion von Stickstoffmonoxid.

3. Früchte steigern die Potenz: Obst ist nicht nur gesund, es sorgt auch für mehr Spaß im Bett. Um Sie und Ihre Liebste so richtig auf Hochtouren zu bringen, sollten Sie öfter zusammen Erdbeeren, Melonen und Mangos naschen. Denn diese fruchtigen Leckereien haben mit ihrem hohen Anteil an Mangan einen erheblichen Einfluss auf die Orgasmusfähigkeit von Ihnen beiden. Kiwis und Bananen versetzen Ihrem Körper mit viel Magnesium und Kalium den nötigen Kick und verhindern solch lästige Dinge wie Muskelkrämpfe. Für den letzten Schliff einer unvergesslichen Nacht empfehlen wir Beeren, Trauben und Datteln, denn die enthaltenen Ballaststoffe und schenken allen nötigen Körperteilen die nötige Ausdauer.

Oft hat das falsche Satteldesign daran Schuld. Ein Ledersattel reduziert den Blutfluss aufgrund seiner Härte und zieht so ein erhöhtes Impotenz-Risiko mit sich. Ein Rennradsattel schneidet allerdings noch wesentlich schlechter ab, da er zu schmal ist und die Sitzknochen nur teilweise aufliegen. Der erhöhte Druck im Dammbereich führt zu einem stark eingeschränkten Blutfluss. Auch der Gel-Sattel entpuppt sich als Potenzkiller. Das Material wird beim Sitzen zusammengepresst, wodurch der Sattel einen starken Druck auf die Gefäße ausübt und den Blutfluss letztendlich erheblich einschränkt. Das Impotenz-Risiko steigt hierbei sogar auf bis zu 80 Prozent. Am schonendsten für Ihre Weichteile ist der Ergonomie-Experte mit einem geringen Impotenz-Risiko von teilweise nur 20 Prozent. Der Sitzknochenabstand mit der richtigen Aussparung in der Sattelmitte führt lediglich zu einem leicht gestörten Blutfluss.

11. Der richtige Fahrrad-Sattel rettet die Erektion: Radfahren kann ein Feind Ihrer Potenz werden. Denn durch den Sattel wird das beste Stück eingeklemmt und der dringend benötigte Blutfluss verhindert. Frank Sommer konnte nachweisen, "dass Radfahrer aller Altersgruppen etwa doppelt so häufig an einer Erektionsstörung leiden wie andere Sportler". Ungefährlich sind weniger als 3 Stunden Radsport pro Woche, alles darüber kann laut Sommer "zu einer kürzeren und auch weniger festen Erektion führen".

8. Sport als Potenz-Pusher: Gute Nachrichten für alle Sportliebhaber! Denn nach mehreren Studien der Deutschen Gesellschaft für Sportmedizin und Prävention (DGSP) reduziert eine halbe Stunde Sport am Tag Erektionsstörungen bereits um etwa 40 Prozent. Es mindert Arterienverkalkungen, die sich schlecht auf die Potenz auswirken. Besonders gut für die Penisdurchblutung und die Erektionsfähigkeit eignen sich: Krafttraining der Oberschenkelmuskulatur, Laufen in gemäßigtem Tempo und Intervalltrainingsprogramme der Beckenbodenmuskulatur.

14. Gewürzgeruch für eine bessere Potenz: Von nun an gehört noch mehr Basilikum auf den Tomatensalat, denn die enthaltenen ätherischen Öle reizen die Harnröhre und können sogar Erektionen verursachen. Eine ähnliche Wirkung hat auch die Petersilie, denn der Geruch ist extrem anreizend für die Beckenregion. Auch Ingwer gehört in jede gute Gewürzsammlung und verbessert nachhaltig die Durchblutung in den Lenden.

Locker mithalten kann da auch die Sellerie-Knolle. Sie verteidigt seine Position als Aphrodisiakum schon seit der Antike und bringt durch die enthaltenen ätherischen Öle sowohl den Kreislauf als auch den Stoffwechsel in Schwung. Zusätzlich ist sie mit dem Fruchtbarkeitshormon E ein Garant für eine heiße und besonders lange Nacht. Auch Spinat sollte von nun an öfter auf dem Teller landen. Das darin enthaltene Mangan ist maßgeblich an der Produktion von Testosteron beteiligt und das bringt nicht nur Sie in Fahrt, sondern auch Ihre Liebste. Zu guter Letzt noch die Chili: Sie eilt ihrem Ruf voraus und macht Sie scharf für die Nacht.

13. Erektionshilfen aus dem Gemüsebeet: Spargel hat es in sich. Denn in ihm steckt neben leistungssteigerndem Vitamin C auch der Pflanzenstoff Rutin. Diese Substanz schützt die Zellwände und hat zudem nicht umsonst den Ruf als "Anti-Impotenz-Pflanzenstoff". Den Feinschliff gibt die Mineralienzugabe für das nötige Durchhaltevermögen in Form von Magnesium und Kalium. Zusammen mit Linsen, Paprika, Mais und Zwiebeln gibt er dem Körper die zwingend notwendige Dosis an Zink.

16. Wasserflasche auf für mehr Durchhaltevermögen: Bei anstrengenden körperlichen Aktivitäten sollte die Wasserflasche immer in greifbarer Nähe sein, so auch beim Matratzensport. Nur leider gerät das während dem Sex schnell mal in Vergessenheit, denn dass Ihr Prachtstück vom Siegertreppchen gen Boden wandert, kann an solch simplen Dingen wie einem Flüssigkeitsverlust liegen. Eine britische Studie zeigt auf, dass jeder Zweite zu wenig trinkt, um seinen Flüssigkeitsverlust durch Sex auszugleichen. Professor John Leiper von der Universität Aberdeen erklärt, dass dieser Umstand die Erektionsfähigkeit gefährdet und sogar zu sexuellem Versagen führen kann, wenn der Flüssigkeitsverlust mehr als zwei Prozent des Körpergewichts ausmacht. Das Prinzip dahinter ist ganz einfach erklärt: Dickeres Blut fließt durch den Flüssigkeitsmangel langsamer und kann nicht mehr so schnell in den Schwellkörper nachströmen. Wenn Sie also das Bett gewaltig zum Wackeln gebracht haben, sollten Sie Ihren Flüssigkeitshaushalt mit mindestens 2 Gläsern Wasser ausgleichen. Und keine Sorge wegen der vollen Blase: Der Druck, der sich anfangs sehr unangenehm anfühlt, steigert das Lustempfinden und sorgt sogar für noch heftigere Orgasmen.

Der Arzt vom Gerontologischen Institut in Prag hat in Untersuchungen herausgefunden, dass Bier die Arterien freispült. "Eine normale Menge Bier vermindert Arterioskleose, eine der Ursachen für erektile Disfunktion oder Impotenz" ,sagte Zemek gegenüber Reportern einer tschechischen Zeitung.

19. Actionfilme steigern die Potenz: Beim nächsten DVD-Abend mit Ihrer Liebsten können Sie sich mit diesem Argument garantiert die Filmwahl unter den Nagel reißen! Denn ein Actionfilm bringt auch für Ihre Liebste einiges an Spaß mit sich, denn Action lässt Ihren Testosteronspiegel erheblich ansteigen. Das ergab eine Studie eines Forscherteams aus Michigan. Ein Liebesfilm dagegen sorgt beim Mann nur für eine Extraportion Progesteron. Das Hormon gehört zu den Gestagenen und erzielt in natürlichen Mengen kaum eine Wirkung. Es wirkt lediglich einschläfernd und kann bei erhöhter Dosis sogar als Narkosemittel benutzt werden. Also ab auf die Couch und nach dem romantischen Liebesfilm ganz schnell auf einen actiongeladenen Streifen umschalten.

18. Achtsamkeit verhindert Erektionsprobleme: Frauen und Männer sind beim Sex oft abgelenkt. Denn im Bett beschäftigen sich Paare häufig mit nicht-erotischen Gedanken, so Forscher der kanadischen Universität von Waterloo. Demnach denken Männer beispielsweise daran, nicht zu früh zu kommen und Frauen an ihre vermeintliche Zellulitis. Eine weitere Erkenntnis: Je mehr sich Männer von solchen Ängsten ablenken lassen, desto häufiger leiden sie unter Impotenz.

Die Lösung: Gehen Sie jeden Tag ein paar Minuten in sich und konzentrieren Sie sich auf Ihre 5 Sinne. Auf die Bewegungen und Drehungen Ihrer Hand, auf Geräusche in Ihrem Umfeld oder beobachten Sie die hübsche Brünette im Auto neben Ihnen. "Beschäftigen Sie sich nicht die ganze Zeit mit Ihrem Stress, denn das sorgt nur für eine höhere Ausschüttung von Epinephrin", sagt Jay Winner, M.D. und Autor von Stress Management Made Simple . "Durch meditative Ablenkung sinkt Ihr Epinephrin im Körper und Sie können eher eine Erektion bekommen."

17. Meditation steigert die Potenz: Stress ist manchmal wie eine eiskalte Dusche für die Psyche. Bei starker körperlicher Anspannung strömt das Stresshormon Epinephrin (Adrenalin) in die Arterien und kann einen erheblichen Schaden anrichten. "Auf lange Sicht kann es zur Verhärtung der Blutgefäße kommen", so Dr. J. Stephen Jones, Autor des Buches Overcoming Impotence: A Leading Urologist Tells You Everthing You Need To Know . Anders gesagt: hart in der Arterie, weich in der Hose.

Maditationsübungen helfen, Stress abzubauen, der zu Potenzproblemen führen kann © ESB professionel / Shutterstock.com

Potenz steigernde Maßnahmen im Alltag

20. Akupunktur zur Potenzsteigerung: Bloß keine Bange, Sie werden nicht in den Hoden gepiekst. Die Akupunktur findet ausschließlich am Rücken statt. Eine Akupunktur hilft bei psychisch bedingter Erektionsschwäche, so eine Studie im "International Journal of Impotence Research". Wenn Sie kein steifes Glied bekommen, kann es an einer Störung des Nervensystems liegen. "Traditionelle chinesische Behandlungsmethoden können die Balance des Nervensystems wieder herstellen", so Paul Engelhardt, M.D. und Studienleiter. Bei der Studie haben 64 Prozent der Teilnehmer durch Akupunktur ihre sexuelle Leistungsfähigkeit zurückerhalten.

21. Laptop fernhalten: Runter von Ihrem Schoß! Nein, damit meinen wir nicht Ihre Liebste, sondern Ihren Laptop. Denn der gehört Ihrer Potenz zuliebe von nun an nur noch auf den Tisch. Eine Studie der Sheffield-Universität hat ergeben, dass bereits 4 Stunden drahtloses Surfen am Tag Samen absterben lassen können. Die Wissenschaftler entnahmen dazu von 29 gesunden Männern Samenproben, verteilt auf 2 Gefäße. Eines davon befand sich neben einem Laptop, der über WLAN mit dem Internet verbunden war. Das andere am gleichen Ort unter den selben Umständen, nur ohne technische Hilfsmittel. Die Untersuchung ergab, dass die Spermien neben dem Laptop eine geringere Schwimmfähigkeit und eine Veränderung im genetischen Erbgut aufwiesen. Trotz des Wissens über die Abneigung von Spermien gegenüber Wärme, schlossen die Forscher eine Hitzeüberlastung als Grund für die Abweichung vom Normalzustand aus. Die Übertragung der Energie-Transmitter vom Laptop auf den Körper und die Strahlung der Radio-Signale könnten allerdings ein Grund der Veränderung sein.

22. Nichtrauchen unterstützt die Potenz: Sie rauchen immer noch, obwohl Sie wissen, dass Rauchen das Risiko auf Herzerkrankungen, Lungenkrebs und Blasenkrebs erhöht? Vielleicht erschreckt Sie ja mehr der Gedanke an Impotenz als das Risiko jung zu sterben! Rauchen verdoppelt das Risiko auf Verstopfung der Arterien, was zu einer vollkommen Errektionsunfähigkeit führen kann, so eine Studie des Journal of Urology.

Die gute Nachricht: "Wenn Männer um die Fünfzig aufhören mit dem Rauchen, können wir, im Normalfall, den zugefügten Schaden verringern", so Andre Guay, M.D. und Leiter der Lahey Clinic for Sexual Function in Massachusetts. Dr. Guay hat bei 10 impotenten Männern (Durchschnittsalter: 49 Jahre) die nächtliche Erektion gemessen. Dabei bemerkte er eine Verbesserung des Zustandes um 40 Prozent nach nur einem rauchfreien Tag.

23. Abnehmen, um die Potenz zu steigern: Ist Ihr Body-Mass-Index (kurz: BMI) über 25? Dann behindert womöglich das Fett in Ihrem Körper die Erektionsfähigkeit. "Wir wissen, dass fettleibige Männer Testosteron in Östrogene umwandeln, und dass eine verminderte Menge Testosteron bzw. eine höhere Menge an Östrogenen sich schlecht auf die Erektionsfähigkeit auswirkt", so Larry Lipshultz, M.D., Men's Health-Experte und Leiter für männliche Fruchtbarkeitsmedizin und Chirurgie am Baylor College für Medizin.

Zum Glück kann selbst eine geringe Gewichtsabnahme Sie von dem hohen Östrogengehalt befreien und Ihnen so Ihr Sexleben wieder zurückgeben. Ein Drittel der fettleibigen Männer (BMI: 30 oder höher), die 10 % ihres Körpergewichts verloren haben, steigerten mit einer Gewichtsabnahme ihre Erektionsfähigkeit, so eine Studie des Journal oft he American Medical Association.

24. Kälte ist gut für die Potenz: Bei der Untersuchung von 2065 Samenproben unfruchtbarer und 264 Proben fruchtbarer Männer fanden Forscher der Uni Rochester (New York) heraus, dass die Samenqualität im Winter signifikant besser ist als in den warmen Monaten. Im Winter war die Anzahl der Spermien höher, sie waren schneller und beweglicher. Auch die Zahl defekter Samenzellen war geringer. Offenbar ist es den Hoden im Sommer zu warm. Sie brauchen für die Spermienproduktion eine Temperatur, die mindestens einen Grad unter der Körpertemperatur liegt. Diese Studie könnte auch einen Hinweis liefern, warum Vergleiche der Samenqualität früher und heute so unterschiedlich ausfallen.