Erektionsstörungen Diese Potenzmittel helfen dir bei Erektionsstörungen

Erektile Dysfunktion – oft mit ED abgekürzt und lange mit dem Ruf einer Alte-Männer-Krankheit behaftet – schießt rein zahlenmäßig auch unter jungen Männern in die Höhe. Eine in der internationalen Fachzeitschrift "Journal of Sexual Medicine" veröffentlichte Studie hat ergeben, dass einer von vier neu erkrankten ED-Patienten jünger als 40 ist. Laut der Deutschen Gesellschaft für Mann und Gesundheit (DGMG) sind hier zu Lande etwa 4 Prozent der 20- bis 30-Jährigen betroffen.

"Vor 50 Jahren war dieser Anteil noch wesentlich geringer", sagt Professor Frank Sommer, Urologe aus Hamburg und Präsident der DGMG. Aus medizinischer Sicht ist das Ausbleiben von Erektionen in dem Alter eigentlich nicht zu erwarten. Und doch begegnen Ärzte sogar Teenagern, die an ED leiden. Was also zieht Männer runter, wenn sie versuchen, einen hochzukriegen? Und wie können Potzenpillen helfen, ihr Problem in den Griff zu bekommen?

Erektionsstörung mit 30? Das hilft!

Olena Yakobchuk / Shutterstock.com Einer von vier unter Erektiler Dysfunktion leidender Männer ist mittlerweile unter 40 Jahre alt

Welche Ursachen haben Erektionsstörungen bei jungen Männern?

Angeborene Ursachen: "5 bis 10 Prozent aller Fälle bei Männern unter 40 Jahren gehen auf eine angeborene Ursache zurück", sagt Männergesundheits-Professor Sommer. "Das kann etwa eine Anomalie im Bereich der Blutgefäße oder der Nerven sein." Ob wichtige Arterien oder Nervenverbindungen nicht angelegt sind, muss der Urologe abklären, bevor er ein Potenzmittel verschreibt oder andere Maßnahmen zur Behandlung ergreift.

Mit der Online-Verbreitung von Pornografie bahnt sich ein kollektives Bild von Sex seinen Weg in die Köpfe einer Generation von Männern, die sich mehr Gedanken über Sex macht als irgendeine zuvor. Viele Experten sehen darin die zu Grunde liegende Ursache für sexuelle Dysfunktionen in jungen Jahren. Porno lässt Männer im Hinblick auf Nähe und Intimität unfassbar abstumpfen. "Der Pornokonsum ist immens hoch", sagt auch Männergesundheits-Experte Sommer. "Was junge Menschen dann dort sehen, ist realitätsfremd. Es entsteht ein riesiger Druck, vergleichbare Leistungen zu bringen." Dieser psychischen Last kann die Erektion oft nicht standhalten. Manche Männer bekommen beim echten Sex auch nicht mehr den gleichen Kick wie beim durch Bilder und Filme unterstützten Masturbieren. "Die optischen und akustischen Reize aus dem Internet sind so viel stärker, dass der Nervenstimulus beim echten Kontakt mit Frauen oft nicht mehr ausreicht", so Mediziner Sommer.

Kaspars Grinvald / Shutterstock.com Pornos setzen Männer oft unter Druck, im realen Leben vergleichbare Leistungen zu bringen. Die Folge sind nicht selten Erektionsstörungen

So erkennst du, ob du sexsüchtig bist

Wie können Potenzpillen gegen Erektionsstörungen helfen?

Im Jahr 1998 fällt der Startschuss zur Vermarktung der männlichen Erektion – Viagra kommt auf den Markt. Dessen Wirkstoff Sildenafil setzt an den Wänden der Arterien an, die im Penis die Schwellkörper mit Blut versorgen. Er hemmt dabei das Enzym PDE-5 (Phosphodiesterase V). Dadurch entspannt sich die Wandmuskulatur der Gefäße, und die Arterien öffnen sich.

Letztes Jahr feierte die kleine blaue Pille ihren 20. Geburtstag. In dieser Zeit scheffelte der Pharmakonzern Pfizer mit dem Potenzmittel eine Menge Geld. Allein auf dem US-Markt verdiente der Hersteller umgerechnet rund 15 Milliarden Euro.

Seit das Patent von Viagra 2013 in Deutschland und anderen Ländern ausgelaufen ist, sind die Umsätze etwas zurückgegangen. Die Konkurrenz durch generische Medikamente gräbt dem Original zum Teil das Wasser ab. Während eine Packung Viagra mit 8 Tabletten à 100 Milligramm Wirkstoff rund 100 Euro kostet, bekommt man für denselben Preis von einem Nachahmerprodukt mit demselben Wirkstoff (Sildenafil) je nach Hersteller bis zu 90 Tabletten. Weitere Konkurrenz gibt es in Form von Wirkstoffen anderer Hersteller, die ebenfalls das Enzym PDE-5 hemmen und in mancher Hinsicht Sildenafil überlegen sind.

Das sind die aktuellen Potenzpillen

Bei Potenzpillen solltest du ganz genau wissen, was du da schluckst. Ein Überblick über Marken und Wirkstoffe:

Viagra: Original des US-Pharmakonzerns Pfizer. Das Präparat funktioniert, indem der Blutfluss zum Penis verbessert wird, und wirkt nach einer Wartezeit von maximal 30 Minuten.

Das sind natürliche Alternativen zu Viagra & Co.

Yuriy Maksymiv / Shutterstock.com Immer mehr junge Männer helfen ihrer Potenz mit Tabletten nach

Helfen die Potenzpillen auch bei psychisch bedingten Potenzstörungen?

Ja, Medikamente wie PDE-5-Hemmer können dabei helfen, zu einem normalen Sexualleben zurückzukehren – und das funktioniert, obwohl sie eigentlich auf die Blutgefäße wirken, die bei den meisten jungen Männern intakt sind. "Im Falle einer psychogenen erektilen Dysfunktion gelangen nicht genügend Nervenimpulse aus dem Gehirn zu den Blutgefäßen", erklärt der Experte. "Die Wirkstoffe agieren in diesen Fällen wie Nervenimpulsverstärker."

Ein kluger, medizinisch ausgebildeter Psychotherapeut verschreibt daher seinem Patienten einen PDE-5-Hemmer. Die Erfolgschancen einer Kombination von Psychotherapie und Medikament liegen bei etwa 90 Prozent. Dabei hilft natürlich auch der Placeboeffekt: Da die meisten Männer auf die Wirkung von Viagra vertrauen, ist dessen Effekt noch stärker.

Leider gibt es nicht genügend auf sexuelle Probleme spezialisierte Psychotherapeuten, um der gestiegenen Nachfrage durch ED-Patienten gerecht zu werden. "Der Bedarf hat immens zugenommen, die Wartelisten sind häufig entsprechend lang", sagt Sommer.

Wie sicher sind Potenzpillen aus dem Internet?

Nicht nur mangelnde Therapeuten, auch Scham veranlasst immer mehr Männer, Potenzpillen im Internet zu bestellen. Und das ist denkbar einfach: Im August 2019 trat in Deutschland das Gesetz für mehr Sicherheit in der Arzneimittelversorgung (GSAV) in Kraft, dessen Inhalt eine wichtige Voraussetzung für Online-Diagnosen ist. Das GSAV lockert das zuvor geltende Fernbehandlungsverbot für Ärzte. Das bedeutet, Mediziner dürfen ab sofort ein Rezept ausstellen, ohne den Patienten gesehen oder mit ihm gesprochen zu haben. Der Patient (in dem Fall eher: der Kunde) muss nur im Online-Fragebogen die passenden Angaben machen und kriegt dann die gewünschten Mittel zugeschickt.

nito / Shutterstock.com Potenzpillen sind nicht nebenwirkungsfrei, besser, du lässt sie dir vom Arzt verschreiben

Der Vorreiter in Deutschland ist der Anbieter Spring (www.gospring.de), der sich selbst als Gesundheitsplattform präsentiert, bei dem es aber im Grunde kaum um Gesundheit geht, sondern vor allem um den Lifestyle und ums Verkaufen. Kritische Experten warnen, dass man durch den simplen Zugang zu medizinischen Präparaten – wenn überhaupt – nur den Symptomen ein Ende setzt. Die Ursachen der erektilen Dysfunktion können wie erwähnt sehr komplex sein und tiefer liegen, als es beim ersten Blick nach unten den Anschein macht.

Auf der anderen Seite ist es erfreulich, dass Männer so die Option haben, bei belastenden Problemen Hilfe zu bekommen, ohne extra dafür einen Termin mit der Sprechstundenhilfe vereinbaren und peinliche Gespräche mit dem Arzt führen zu müssen. Ähnlich hin- und hergerissen ist auch Experte Sommer: "Es ist einerseits gut, dass es diese Möglichkeit gibt; andererseits ist es schwierig, auf dem Gebiet der Sexualität Telemedizin zu betreiben. Darüber hinaus sollte der Arzt im Falle einer ED abklären, ob Risiken bestehen, einen Schlaganfall oder Herzinfarkt zu erleiden."

Vorsicht: Der Mix aus Scham und wenig Selbstwertgefühl führt viele Männer in die dunklen Gassen des Internets, wo sie gefälschtes Viagra von Fake-Apotheken kaufen. Potenzmittel machen einen Großteil des internationalen Medikamentenschmuggels aus. Start-ups wie Spring stehen für mehr Sicherheit. Sie bieten Diskretion und Next-Day-Lieferung wie im Internet üblich – aber mit der Sicherheit und Legitimation durch echte Ärzte und registrierte Apotheken.

Fazit: Potenzpillen sind besser als ihr Ruf

Wenn der Penis nicht das macht, was man eigentlich von ihm will, hält man das oft vorschnell für eine Störung. Dabei ist es völlig normal. So ist das Leben. Gut zu wissen, dass es notfalls einfache Möglichkeiten gibt, kleinen Schwächen ein wenig Aufschwung zu verleihen. Potenzpillen sind besser als ihr Ruf. Aber wenn die Probleme länger anhalten, solltest du den Ursachen auf den Grund gehen. Brich das Tabu und sprich mit einem Arzt oder Psychologen.