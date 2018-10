Prostatakrebs vorbeugen: Das sollte jeder Mann über Prostatakrebs wissen

Ein Tumor in der Prostata ist lebensgefährlich. Das Tückische: Man selbst bemerkt ihn erst, wenn er weit fortgeschritten ist. Sorgen Sie frühzeitig vor!

Prostatakrebs ist die häufigste Krebserkrankung bei Männern und zudem fast immer bösartig. Trotzdem wird er häufig erst so spät erkannt, dass man ihn kaum noch heilen kann. Dabei ist es gar nicht so schwer, dagegen vorzusorgen. Wir zeigen Ihnen, wie Sie sich vor dem Krebs in der Vorsteherdrüse schützen können.

Was ist Prostatakrebs?

Erkrankt die Prostata an Krebs, verändern sich einzelne Zellen der Drüse und bilden bösartiges Gewebe. "Dieser Drüsentumor, auch Prostatakarzinom genannt, ist fast immer bösartig. Das bedeutet, er wächst unkontrolliert und verdrängt das angrenzende Gewebe oder dringt sogar darin ein", erklärt der Urologe PD Dr. med. Markus Bader von der Uroclinic München Giesing. Das umliegende Gewebe ist in diesem Fall die Blase, die Harnröhre, die Beckenwand und der Enddarm. Sobald der Krebs nicht nur aif die Prostata beschränkt ist, sondern sich auch andere Bereiche ausbreitet, wird es wirklich gefährlich. Im schlimmsten Fall metastasiert der Krebs dann, das bedeutet, dass er Tumorzellen im ganzen Körper verteilt und Tochtertumore bildet. Lassen Sie es deshalb gar nicht erst soweit kommen, denn je kleiner der Krebs ist, wenn er erkannt wird, desto besser sind die Heilungschancen.

Man merkt von dem Tumor allerdings sehr lange nichts: Sie haben keine Schmerzen und auch Ihr Sperma oder Ihr Harndrang verändern sich nicht. Deshalb wird der Krebs häufig viel zu spät erkannt, denn Beschwerden treten erst auf, wenn der Tumor auch die umliegenden Organe angreift. Solche Symptome sind zum Beispiel Schmerzen im Rücken oder in den Knochen, bei denen der Orthopäde keinen Grund findet. Die richtige Diagnose kann nur ein Urologe oder Androloge bei der Vorsorgeuntersuchung stellen.

Wer ist besonders gefährdet?

"Ein Viertel aller Krebsdiagnosen bei Männern ist ein Prostatakarzinom, in Deutschland sterben jährlich etwa 12.000 Menschen an den Folgen", so Bader. Das sind dramatische Zahlen, aber ob Sie sich deshalb sorgen machen sollten, hängt vor allem von zwei Faktoren ab:

Ihr Alter: Das Risiko für Prostatakrebs steigt, je älter Sie werden. "Das durchschnittliche Alter für eine Neuerkrankung liegt bei 69 Jahren", erklärt der Urologe. Ab 45 sollten Sie deshalb regelmäßig zur Vorsorgeuntersuchung gehen. Vorher sollten Sie sich bereits gut informieren, aber Sie müssen sich in jüngeren Jahren noch keine großen Sorgen machen.

Andere Prostataprobleme steigern dagegen nicht Ihr Krebsrisiko. "Weder eine gutartige Vergrößerung noch eine Entzündung der Vorsteherdrüse begünstigen den Krebs", erklärt Bader. Auch eine Vasektomie löst kein Tumorwachstum aus.

