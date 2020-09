Männergesundheit Die 5 wichtigsten Vorsorgeuntersuchungen für Männer

Mal ehrlich: Wenn Männer sich krank fühlen, können sie ganz schön leiden. Vor allem in Gegenwart einer Frau. Doch zum Arzt gehen? Nö, nicht nötig. Zwingt der eigene Körper einen schlussendlich doch zum Arzt, lautet die nüchterne Diagnose vom Experten im schlimmsten Fall: "Wärst du mal früher gekommen, dann hätten wir noch was retten können."

Ob Ignoranz, Angst oder angeblich keine Zeit: Die Daten sprechen gegen dich. Die häufigsten Todesursachen bei Männern sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Tumore. Diese und viele andere schleichende Krankheiten lassen sich durch Früherkennungs-Screenings aber oftmals rechtzeitig erkennen. Problem: Den kostenlosen Gesundheits-Check-up für Männer ab dem 35. Lebensjahr nutzen nur lausige 17 Prozent.

Lass es nicht soweit kommen. Wir sagen dir, auf welche 5 Vorsorgeuntersuchungen du ein Recht hast, ab welchen Alter sie sinnvoll sind und wie oft du sie in Anspruch nehmen solltest. Tipp: Viele Krankenkassen vergeben bei einer Teilnahme an den sogenannten Screenings Punkte für Bonusprogramme. Die Rechnung: Du achtest auf einen gesunden Lebensstil und lässt dich untersuchen, dafür belohnt dich die Krankenversicherungen, etwa mit Geldprämien (bis zu 300 Euro) oder Sachleistungen. Eine Übersicht findest du auf dem unabhängigen Informationsportal www.krankenkassen.de

Die wichtigsten 5 Früherkennungsmaßnahmen

Sie gehören zum Leistungskatalog für Männer und sind kostenfrei!

1. Hautkrebs-Screening

Ab wann und wie oft? Ab dem Alter von 35 Jahren, oft sogar deutlich früher, hast du als gesetzlich Krankenversicherter alle 2 Jahre Anspruch auf die "Früherkennungsuntersuchung auf Hautkrebs".

Dabei wird dein gesamter Körper auf unterschiedliche Hautkrebsarten untersucht, etwa das Malignes Melanom (schwarzer Hautkrebs). Ja, der Arzt schaut sich deinen gesamten Körper an, darunter die behaarte Kopfhaut und jede Körperfalte. Glaub nicht, nur weil an bestimmte Körperregionen keine direkte Sonne kommt, dass du dort keinen Hautkrebs bekommen könntest.

Wichtig: Du musst nicht zwingend zu einem Dermatologen. Ein Facharzt für Allgemeinmedizin kann das Screening durchführen, informiert die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV). Außerdem: Viele Krankenkassen bieten deutlich früher die Früherkennungsuntersuchung an. Es kann gar von Bundesland zu Bundesland variieren. Beispiel: Bei der Techniker Krankenkasse können Patienten sich ab einem Alter von 20 Jahren auf Hautkrebs untersuchen lassen. Deshalb: Frage unbedingt bei deiner Krankenversicherung nach.

2. Gesundheits-Check-up

Ab wann und wie oft? Ab einem Alter von 35 Jahren hast du als gesetzlich Krankenversicherter alle 2 Jahre Anspruch auf den Gesundheits-Check-up (wie hilfreich Gesundheits-Selbsttests aus dem Internet sind, erfährst du hier).

Du kannst dir die Untersuchung wie eine Art Inventur vorstellen: Der Arzt wird dich zunächst zu Vorerkrankungen und Krankheiten von Familienmitgliedern sowie zu eventuellen Beschwerden befragen. Danach wird ein Blutbild gemacht und Gleichgewicht, Reflexe, Muskeltonus geprüft, Blutdruck und Pulsfrequenz gemessen. Auch dein Nervensystem wird untersucht.

Du fühlst dich wohl und fit, warum solltest du diesen Check also wahrnehmen? Das kostet doch nur Zeit! Wir wiederholen es gerne für dich: Weil viele Krankheiten, wie etwa Diabetes, nun Mal unauffällig beginnen (daran erkennst du beginnende Diabetes)! Für eine Herz-Kreislauf-Erkrankung wie Arteriosklerose (Gefäßverkalkung) kann ein erhöhter Cholesterinwert und Blutdruck ausreichen. Im schlimmsten Fall endet das mit einem Herzinfarkt. Und weißt du, was dein Urin dir verrät? Farbe und Geruch können Hinweise auf eine Nieren- und Blasenerkrankungen oder Diabetes geben.

3. Krebsfrüherkennung

Ab wann und wie oft? Ab einem Alter von 45 Jahren übernehmen die Krankenkassen einmal pro Kalenderjahr diese sinnvolle Vorsorgeuntersuchung.

Hier geht es um eine ärztliche Untersuchung der äußeren Genitalorgane, der örtlichen Lymphknoten sowie um eine Enddarm-Austastung zur Untersuchung der Prostata. Hoden- und Prostatakrebs sind eine der häufigsten Krebsarten: Allein Prostatakrebs liegt auf Platz 3 der durch Krebs bedingten Todesursachen bei Männern. Prostatakrebs ist nicht automatisch eine Erkrankung älterer Männer. Der Schauspieler Ben Stiller erhielt die Diagnose mit nur 48 Jahren.

Viele Experten und Krankenkassen raten zudem: Männer sollten sich bereits ab dem 18. Lebensjahr einmal im Monat selbst am Hoden abtasten (wie das funktioniert, liest du hier). Achte auf Verhärtungen, Knoten, Vergrößerungen oder Verkleinerungen und ausgeprägte Druckempfindlichkeit der Hoden. Denn: Der bösartige Hodentumor ist für Männer zwischen 20 und 35 Jahren die häufigste Krebserkrankung.

Harvey Symons Achte darauf, das Rad ständig in Bewegung zu halten

4. Zahnvorsorge

Ab wann und wie oft? Für deine Beißer bieten die gesetzlichen Krankenkassen 3 Arten von Gesundheitsvorsorge. Zunächst ist da die allgemein bekannte Kontrolluntersuchung. Erwachsene können sich 2 mal im Jahr ihre Zähne beim Zahnarzt auf Krankheiten wie etwa Karies kontrollieren lassen. Als nächstes: Einmal im Jahr darfst du dir Zahnstein entfernen lassen. Darauf solltest du auf keinen Fall verzichten. Denn: Aus einer Zahnfleischentzündung (Gingivitis) kann unbehandelt schnell Parodontitis werden. Zudem darfst du alle 2 Jahre zur Parodontitis-Früherkennung gehen, dem sogenannten Parodontale Screening-Index, informiert die Verbraucherzentrale. Alles kostenlos. Mach es!

5. Darmkrebs-Früherkennung

Ab wann und wie oft? Ab 50 bis 55 Jahren hast du einmal im Jahr Anspruch auf die Vorsorgeuntersuchungen zur Früherkennung von Darmkrebs. Das wird zunächst über einen Test auf nicht sichtbares Blut im Stuhl gemacht, dem sogenannten immunologischen Stuhlbluttest (iFOBT). Danach kannst du diesen Test alle 2 Jahre machen lassen. Das macht der Proktologe, aber auch dein Hausarzt. Ab 55 Jahren bieten die Krankenkassen eine Darmspiegelung (Koloskopie) an, die im Abstand von 10 Jahren wiederholt werden kann. Werden Darmpolypen gefunden, kann der Arzt sie gleich vor Ort entfernen.



Bislang galt der Stuhlbluttest erst ab dem 55. Lebensjahr. Warum wurde das Screening vorverlegt? Weil festgestellt wurde, dass 10 Prozent der Diagnosen bereits vor dem 55. Lebensjahr gestellt wurden! Plus: Darmkrebs ist unter allen Krebserkrankungen die zweithäufigste Diagnose und auch die zweithäufigste Todesursache, berichtet das Robert-Koch-Institut. Je früher die Krankheit erkannt wird, desto höher die Überlebenschancen. Deine relative 5-Jahres-Überlebensrate? Solide 62 Prozent. Also zögere nicht: Mache einen Termin bei deinem Facharzt!

Du suchst einen Arzt oder Psychotherapeuten? Die Kassenärztliche Vereinigung bietet unter www.kbv.de/arztsuche eine deutschlandweite Arztsuche an.

Fazit: Vorsorgeuntersuchungen können dein Leben retten

Viele Krankheiten entstehen schleichend über Jahre hinweg. Früherkennungsuntersuchungen für Männer sind deshalb nicht nur für die Ü-50 Generation sinnvoll. Im Gegenteil: Wenn du zwischen 18 und 45 Jahre jung bist, hast du Glück: Krankenkassen sind verpflichtet, eine bestimmte Anzahl von Vorsorgeuntersuchungen kostenlos für ihre Patienten anzubieten. Nutze die Chance, Krankheiten im Frühstadium zu erkennen und zu entschärfen.

