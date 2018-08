Smalltalk: So kommen Sie schnell mit anderen ins Gespräch

Smalltalk in der Mittagspause: Plaudern kann hilfreich für Ihre Karriere sein © g-stockstudio / Shutterstock.com

Was bringt mir Smalltalk?

Smalltalk ist ein Eisbrecher. "Sinn und Zweck ist es, sich kennenzulernen und bei einem kurzen Gespräch Gemeinsamkeiten zu finden, über die man sich austauschen kann. Gelingt einem das, kann man sich als sympathischen Mensch darstellen", erklärt Christina Tabernig, Expertin für interkulturelle Kommunikation und Business-Etikette.

In welchem Situationen ist Smalltalk besonders wichtig?

"Gerade bei einem ersten Treffen – egal ob mit den Schwiegereltern oder mit einem neuen Geschäftspartner – sollten Sie nicht sofort mit der Tür ins Haus fallen, sondern sich über den Small Talk annähern. Man tastet ab, wer der andere ist", sagt Tabernig. "Treffen Sie einen Geschäftspartner zum zweiten oder dritten Mal, sollten Sie sich das Gespräch vom letzten Mal in Erinnerung rufen und angesprochene Themen erneut aufgreifen", so die Expertin. Fragen Sie zum Beispiel "Wie war Ihr Urlaub auf Kreta?" oder "Haben Sie sich in der neuen Wohnung schon eingelebt?"

Smalltalk für Anfänger: Kann man Plaudern lernen?

Ja. "Man muss sich nur trauen" sagt die Smalltalk-Expertin. Sie rät zu folgenden Übungsschritten: