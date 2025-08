Die besten Rasierer 2025 für Männer: Testsieger und Empfehlungen

Die besten Rasierer für Männer 2025 im Überblick 1. Testsieger Elektrorasierer: Braun Series 9 Pro+

Der OneBlade Pro 360 ist ein echter Allrounder für Gesicht und Körper – entwickelt für Männer, die maximale Flexibilität in einem einzigen Tool suchen. Ob Bart trimmen, Konturen präzise definieren oder den Körper rasieren – dieser Hybrid-Styler vereint alles in einem kompakten, wasserdichten Gerät. Die innovative 360-Grad-Klinge passt sich flexibel den Konturen an und sorgt mit konstantem Hautkontakt für eine effiziente, angenehme Rasur – selbst an schwer erreichbaren Stellen.