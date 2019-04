Smartwatches 2019: So finden Sie die richtige Smartwatch

Smartwatches für Männer im Vergleich: Samsung Galaxy Watch

Wasserdichte Smartwatch im klassischen Design mit erstaunlicher Akkulaufzeit.



Preis (UVP): ab 309 Euro

Bestellen: Galaxy Watch bei amazon.de

In den vergangenen Jahren hat Samsung mit seinen Smartwatches vieles richtig gemacht. Ein Highlight bei der Sportlichkeit war beispielsweise die Gear Fit 2, die wir einem ausführlichen Test unterzogen haben. Die neue "Galaxy Watch" soll nun dem Anspruch an eine vollwertige Smartwatch gerecht werden, die nicht nur im Fitness-Tracking glänzt, sondern sich auch im Verbund mit dem Smartphone als besonders praktisch und funktionell erweist.

Samsungs neues Smartwatch-Flaggschiff gibt es wahlweise mit einem 42 oder 46 Millimeter großen Gehäuse aus Edelstahl – und jeweils als Bluetooth- oder LTE-Variante (mit eSIM). Letzteres hat den Vorteil, dass Sie komplett ohne gekoppeltes Smartphone mobil erreichbar sind und Musik streamen können. Telefoniert wird dann ganz einfach über die Uhr – und das klappte in einem Kurztest überraschend gut. Aber: Das eSIM-Feature ist nur bei ausgewählten Mobilfunkanbietern möglich.

Die Galaxy Watch im Schnellcheck

Optisch folgt die wasserdichte Smartwatch dem klassischen Uhrendesign mit austauschbarem Armband. Das macht sie als Smartwatch weniger auffällig. Unterstützt wird der Eindruck über eine Always-On-Funktion des Touch-Displays und die zusätzliche Bedienung per Lünette und Seitentasten. Im Inneren ist viel nützliche Technik verbaut: Die Ausstattung umfasst neben WLAN, NFC und Bluetooth 4.2 auch einen GPS- und Glonass-Empfänger. Zu den üblichen Sensoren wie Pulsmesser oder Schrittzähler gesellen sich ein Höhenmesser und Barometer. Als Betriebssystem kommt Tizen OS zum Einsatz, das angenehm flüssig läuft und sich intuitiv bedienen lässt.

Auch in Sachen Tracking kann die Galaxy Watch überzeugen: Sechs Aktivitäten, darunter Gehen, Joggen und Radfahren, erkennt sie ohne Zutun von alleine. Der Schlaf kann ebenfalls automatisch erfasst und ausgewertet werden. Zudem gibt's die Möglichkeit, den Stresspegel zu bestimmen und der Unruhe über geführte Atemübungen entgegenzuwirken. Abgeglichen und sehr detailliert ausgewertet werden die Daten vorzugsweise mit der Samsung Health App, die es auch für iOS gibt. Richtig, die Galaxy Watch arbeitet auch gut mit dem iPhone zusammen (ab iPhone 5 mit iOS 9.0)! Allerdings mit leichten Einschränkungen: Nachrichten des iPhones werden zum Beispiel auf der Uhr angezeigt, können allerdings nicht direkt beantwortet werden. Bei Android-Geräten funktioniert das natürlich tadellos.

Last, but not least: Zu den größten Highlights der Galaxy Watch zählt, bei all der Funktionalität, ihre erstaunliche Akkulaufzeit von bis zu sieben Tagen. Selbst bei intensiver Nutzung hielt das 46mm-Modell im Praxistest locker zwei Tage durch. Und es gibt kein Grübeln darüber, ob die Uhr über Nacht zur Schlafanalyse am Handgelenk bleibt oder besser aufgeladen werden sollte. Tipp: Wer mit der Galaxy Watch überwiegend Sport treiben will, greift am besten zum kleinen – und leichteren – Modell. Die große Variante dient dafür mehr als besonders ausdauernder Alltags-Begleiter fürs Handgelenk, der mit einem schicken Leder- oder Metallarmband stylisch auch so einiges hermachen kann.

Größe: 42 x 46 x 13 mm (42-mm-Modell) bzw. 46 x 49 x 13 mm (46-mm-Modell)



Gewicht: 48 g (42-mm-Modell) bzw. 63 g (46-mm-Modell)

Display: 1,2 bzw. 1,3 Zoll / 360 x 360 Pixel Auflösung

Speicherplatz: 4 GB