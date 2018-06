Nippel-Orgasmus: Mit diesen 6 Tipps bringen Sie Frauen zum Breastgasm

Direkte Verbindung zur Vagina: Berührungen an den Brüsten machen ihr Lust auf Sex © 4 PM production / Shutterstock.com

In einer weiteren Studie, die ebenfalls im Journal of Sexual Medicine erschien, gaben 82 Prozent aller Frauen an, dass ihre Lust auf Sex durch Stimulation der Brustwarzen stark gesteigert würde. Der Grund: Die Brüste einer Frau sind durch Nervenimpulse und Hormone direkt mit ihrer Vagina verbunden.

Übrigens: Häufig sind kleinere Brüste empfindlicher als ein großer Busen, weil die Nervenenden darin enger zusammenliegen, da sie weniger Fettgewebe enthalten.

Mit diesen 6 Schritten bringen Sie sie zum Nippel-Orgasmus

Aber wie genau sollte man eine Frau anfassen, damit sie durch die Stimulation am Busen zum Nippel-Orgasmus kommt? Die meisten Männer beziehen die Brüste zwar ins Vorspiel mit ein, nutzen das jedoch häufig, um sich selbst in Stimmung zu bringen. Erst wenn Sie sich mal länger mit den Brüsten der Frau beschäftigen, sehen Sie, was das mit ihr macht – und das ist verblüffend!

1. Schritt zum Nippel-Orgasmus: Bewundern Sie ihre Brüste

Die Brüste einer Frau sind der sichtbare Inbegriff ihrer Weiblichkeit. Wenn man so will, sind sie eine Verlängerung ihres Herzens. Das bedeutet: Je mehr Sie ihren Busen anhimmeln, desto mehr zeigen Sie ihr, dass Sie sie als Frau schön finden. In vielen Kulturen werden Brüste heilig verehrt. Das heißt aber nicht, dass Sie starren sollten. Machen Sie ihrer Partnerin Komplimente über ihren Busen und zeigen Sie durch Gesten, dass Sie ihre Brust herausragend schön finden. So erreichen Sie, dass sie sich Ihnen besser öffnen und vertrauen kann.

2. Schritt zum Breastgasm: Holen Sie sich Erlaubnis

Einfach anfassen? Bloß nicht! Damit machen Sie sich den Vertrauensvorsprung gleich wieder zunichte. Fragen Sie immer erst nach, ob Sie sie an den Brüsten berühren dürfen. Sagen Sie der Liebsten, dass Sie sich gerne auch mal ausgiebig ihrem Busen widmen wollen, wenn sie auch mag.

3. Schritt zum Nippelgasm: Küssen Sie sie leidenschaftlich

Ihre Lippen bei diesem Schritt sind noch immer nicht an den Brüsten der Liebsten angelangt. Gemeint ist der prickelnde Zungenkuss. Denn die Zunge ist von tausenden hochsensiblen Nervenenden übersäht, die mit fast jeder Körperregion verknüpft sind – auch mit ihren Brüsten. Ein leidenschaftlicher Kuss sorgt dafür, dass die Brustwarzen Ihrer Partnerin erigieren. Er regt außerdem die Durchblutung und die Ausschüttung von Hormonen in den Brüsten und der Vagina an. Lassen Sie sich also Zeit: Je länger und intensiver Sie küssen, desto feuchter wird die Liebste.

