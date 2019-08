Muskeln definieren: Das perfekte Training für definierte Muskeln

Ja, aber nur bei Einsteigern, die gerade mit dem Krafttraining beginnen. Wenn der Körper sehr wenig Muskulatur besitzt, kann man auch in der Definitionsphase ein gewisses Maß an Muskelmasse aufbauen. Darüber hinaus musst du dich entscheiden, ob du Muskeln aufbauen oder Fett verbrennen möchtest. Damit dein Körper weiterhin Muskeln aufbaut, musst du zusätzlich zu deinem Training vor allem mehr Kalorien zu dir nehmen, als du verbrennst. Die Definitionsphase dagegen funktioniert exakt andersrum: Du nimmst täglich weniger Kalorien zu dir, als du verbrauchst. Überlege dir also, welches dein aktuelles Ziel ist, und passe daraufhin deine Ernährung an.

Als effektive Outdoor-Einheit empfehle ich ein hochintensives Zirkeltraining, also verschiedene Übungen mit dem eigenen Körpergewicht, die du ohne Pausen direkt nacheinander ausführst. Eine clevere Kombi: Liegestütze, Kniebeugen, Ausfallschritte und Sit-ups. Führe jede Übung 60 Sekunden lang aus. Insgesamt stehen davon 5 Runden an. Das Geniale daran: Dieses Workout ist schnell absolviert, du kommst mächtig ins Schwitzen und verbrennst jede Menge Kalorien.

Den letzten Feinschliff bringen vor allem Übungen, bei denen du mehrere Muskelgruppen auf einmal trainierst © Boris Kuvshinnikov / Shutterstock.com

Wie viele Wiederholungen pro Übung sind nötig, damit auch das letzte Fett schmilzt?

Wiederholungszahlen haben gar nichts mit der Definition oder dem Aufbau von Masse zu tun. Körperfett verlierst du über eine angemessene Ernährung und ein konstantes Kaloriendefizit. Dass es einen speziellen Wiederholungsbereich für die Definitionsphase gibt, ist ein alter Fitness-Mythos. Ich rate dir, genauso hart zu trainieren wie in der Aufbauphase. Wenn du während der Diät nämlich mehr Wiederholungen mit weniger Gewicht machst, denkt der Körper schnell, dass er nicht so viele Muskeln braucht. Also, am besten lass in puncto Wiederholungen alles so, wie du es von der Massephase kennst. Zielführend ist dabei alles zwischen 6 und 12 Wiederholungen.

Ich habe morgen ein Date. Wie kann ich mich dafür optisch noch besser in Szene setzen?

Wenn du dich zuvor noch ein wenig aufpumpen willst, lohnt sich ein Push-Training, also eines nur mit drückenden Übungen für Brust, Schultern und Trizeps. Gerade eine breite Brust und runde Schultern hinterlassen bei der Damenwelt einen starken Eindruck. Am Ende der Einheit kannst du noch eine Bauchübung ausführen, denn auch die Bauchmuskeln kommen besser zum Vorschein, wenn du diese zuvor trainiert hast. Um deinen Look weiter zu verfeinern, kannst du entweder ins Solarium oder in die Sauna gehen. In beiden Fällen verliert die Haut auf Grund der Wärme ein wenig Wasser, so dass dein Körper am Abend noch definierter aussieht. Im Solarium holst du dir zudem eine angenehme Bräune. Übertreibe es aber nicht – ein Sonnenbrand wäre peinlich.

