Jeans waschen: So bleiben Jeans-Schnitt und -Farbe lange schön

"Wasch deine neue Jeans bloß nicht, sonst geht die noch ein!" So ein Quatsch! Wir verraten Ihnen, wie Sie Ihre Jeans-Hosen richtig pflegen

Kaum hat man das Preisschild von der neuen Jeans entfernt, stellt sich die Frage: Kann ich die jetzt eigentlich direkt anziehen oder muss ich die Jeans erstmal waschen? Oder verliert die Hose durch das Waschen Farbe und Passform? Wir haben bei einem Experten nachgefragt: Frank Schneider ist Sachverständiger für Textilveredelung von Bekleidung des Deutschen Gutachter und Sachverständigen Verband (DGSV) und weiß, was Ihrer neuen Jeans in Sachen Pflege gut tut – und was reiner Jeans-Aberglaube ist.

Wann darf ich meine Jeans zum ersten Mal waschen?

Tatsächlich: Eine neue Jeans sollte vor dem ersten Tragen erst einmal gewaschen werden. Das zumindest rät Textilexperte Frank. Auch wenn jede Hose schon einen industriellen Waschgang hinter sich hat. Der Grund: Die Hose kann in der Produktion und im Verkauf mit feinsten Staubpartikeln unsichtbar verschmutzt worden sein. Außerdem können Sie sich nicht sicher sein, wer eine Hose zuvor anprobiert hat. Es ist also eine Frage der Hygiene.

Auch aus optischen Gründen, kann eine Jeans ebenfalls direkt nach dem Kauf in die Waschmaschine wandern. "Mit jedem Tragen und Waschen wird etwas vom Indigo-Farbstoff abgerieben. Die dadurch entstehende Färbung macht den typischen, unverwechselbaren Hosen-Typ Jeans überhaupt aus."

Laufen Jeans beim Waschen ein?

Höchstens minimal. Heute wird das Baumwollgewebe chemisch bearbeitet und das sogenannte Sanforisieren schützt die Jeans vor dem Einlaufen. Außerdem passt sich der Stoff beim Tragen wieder an die Beine an und nach einigen Stunden ist der minimale Schrumpfeffekt rückgängig gemacht.

Trotzdem hält sich das Gerücht hartnäckig, dass man Hosen lieber zu groß kaufen sollte, weil sie noch eingehen. Der Experte erklärt: "Das liegt daran, dass früher der Baumwollstoff in Jeans unbehandelt verarbeitet wurde. Damals ging er stark ein, wenn er zu heiß gewaschen wurde. Daher hält sich die die Legende der einlaufenden Jeans beim Waschen."

Wie oft sollte man Hosen waschen?

Eine Jeans nach jedem Tragen zu waschen ist Wasserverschwendung "Ich wasche meine Jeans, wenn ich sie durchgängig trage, nach dem vierten oder fünften Tag. Wenn ich Sie nur einmal trage, dann erst nach Wochen", so Schneider. Es gibt sogar Jeans-Experten, die Ihre Jeans so gut wie nie waschen und darauf beharren, dass Jeans nicht in die Waschmaschine sollen. Dazu gehört zum Beispiel Chip Burgh, CEO von Levi's. Er trägt seine Jeans schon seit einem Jahr und hat sie – nach eigenen Angaben – noch nie gewaschen.

Übrigens: "Eine neue Jeans benötigt, je nachdem wie häufig Sie sie tragen, ein halbes bis ganzes Jahr bis sie individuell aussieht und eingetragen ist", weiß Frank Schneider. "Dunkle Jeans wirken schneller eingetragen als helle, denn man sieht die Effekte früher."

