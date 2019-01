Streetfashion: Die coolsten Streetstyles für Männer

Streetstyle-Trend Nr. 5: Die Farbe Orange

Dass Orange die Trendfarbe 2019 wird, haben wir Ihnen schon hier prophezeit. Dass wir Recht hatten, zeigt sich auf den Streetstyle-Fotos der aktuellen Modewochen in Mailand und Paris. Keine andere Farbe sieht man so oft. Was Sie sich von Mode-Profis wie auf diesem Bild abschauen können: Setzen Sie nur auf 1 bis maximal 2 Teile in der Trendfarbe und halten Sie das restliche Outfit in gedeckten Tönen. Besonders stimmig wirkt zum Beispiel die Kombination mit Rostbraun.