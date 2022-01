Winterjacken für Männer Diese warmen Winterjacken sind jetzt Trend

1. Der klassische Wintermantel

Scotch&Soda / PR Scotch&Soda "langer Mantel mit Kapuze", 239,95 €

Gerade und schmal geschnittene Wintermäntel sind zuverlässige Begleiter über viele Jahre hinweg, denn aus der Mode kommen sie nie. Der karamellfarbene Scotch-&-Soda-Mantel ist einer unserer Favoriten, weil die stylische Kapuze nicht nur vor Schnee und Regen schützt, sondern dem Klassiker etwas Sportliches verpasst. Großgewachsene können ruhig einen über knielangen Mäntel wählen, bei kleineren Männern sollte der Mantel knapp über dem Knie abschließen. Sonst staucht der Look dich optisch. In jedem Fall wichtig ist, dass der Mantel nicht zu eng sitzt. Einreihige Modelle wirken lässig und passen gut zum Alltagslook mit Jeans und Pulli. Zweireihige Mäntel eignen sich zum Büro-Look oder für andere Anlässe, bei denen Seriosität gefragt ist. Wer Stilbrüche mag, trägt den Mantel mit Sneakern und lockert so den Look etwas auf.

2. Mit Fellfutter wärmen Jeansjacken auch im Winter

About You / PR Levis "Sherpa Trucker Jeansjacke", um 139 €

Wer auf die geliebte Jeansjacke jetzt nicht verzichten will, hat in diesem Winter gute Karten. Denn Truckerjacken mit flauschigem Futter (sogenannte Sherpa Jackets) liegen schwer im Trend, wie diese von Levis. Durch das warme Futter, meist aus echtem oder synthetischem Lammfell, frierst du trotz frostiger Temperaturen nicht. Und der umklappbare Kragen hält auch Hals und Nacken schön warm. Du kannst die Sherpa-Jeansjacke ganz einfach mit T-Shirt oder an kalten Tagen mit Sweatshirt kombinieren, wir empfehlen dazu weiße Sneaker.

3. Lammfelljacken sind angesagt

Breuninger / PR Young Poets Society "Lammfell Shearling Lederjacke", 699,95 €

Diesen Winter besonders angesagt: kuschelige Lamfelljacken mit übergroßer Passform, großem und umklappbarem Kragen und lässigen Schnallen. Der Trend machte sich letzten Winter schon bemerkbar und ist jetzt voll angekommen. Schwarzes Glattleder oder braunes Wildleder? Wer die tierfreundliche Variante bevorzugt, setzt auf hochwertige Leder- und Lammfell-Imitate. Diese müssen sich bei Aussehen und Tragekomfort längst nicht mehr hinter dem "Original" vom Lamm verstecken. Zu großen und schlanken Typen passt die Lammfelljacke besonders. Da Shearlingjacken ziemlich wuchtig ausfallen, wie man es beim Beispiel von Young Poets Society sehen kann, tragen sie optisch etwas auf. Deshalb sind sie nichts für kleine, kräftige Typen. Auch sehr schmal gebaute Männer sollten aufpassen, von der Jacke nicht "erdrückt" zu werden und besonderen Wert auf eine gute Passform legen. Einen Guide zu Lederjacken gibt es hier: So finden Männer die richtige Lederjacke.

4. Mit Parkas gegen jedes Wetter

Breuninger / PR Peak Performance "Unified Parka", 219,99 €

Besonders angesagt sind puristische Modelle mit glatter Oberfläche und Kanten in Lasercut-Optik. Tipp für den Kauf: Besonders schützend sind Hybrid-Modelle, die mit wärmenden Daunen gefüttert sind und gleichzeitig eine wasserabweisende Beschichtung haben, wie diese Variante von Peak Performance. Alternativ gibt es auch tierfreundliche Parkas ohne Daunen. Die Jacke passt zu allem, was sportlich aussieht. Ob zum Athleisure-Look in der Freizeit oder zur Lieblingsjeans – Parkas in gedeckten Tönen passen sich an. Zum Anzug solltest du den Parka eher nicht tragen, da raten wir dir eher zu einem klassischen Mantel. Unsere Empfehlungen zu Regenfesten Jacken kannst du hier nachlesen: Angesagte Regenjacken für Männer.

5. Pufferjacken sind der Mega-Trend

Kickz / PR Urban Classics "Cropped Pufferjacket", 79,95 €

Eine Jacke ist dieses Jahr auf den Straßen besonders oft zu sehen ist, ist die sogenannte Pufferjacke. Die übergroßen kissenartigen Daunen wirken gemütlich und cool. Frieren wirst du mit dieser Winterjacke definitiv nicht. Die Jacke gibt es in allerlei farblichen Tönen, vom schlichten Schwarz bis hin zu knalligen Farben. Besonders oft sieht man Modelle der US-amerikanischen Marke The North Face, die aber mit 200-500 € (je nach Modell) ihren Preis haben. Durchaus erschwinglicher (unter 80 €) bekommt ihr die Variante von Urban Classics, mit der man den Look aber genauso gut stylen kann. Am besten kombiniert ihr eure Pufferjacke im Streetwear-Look mit Sneakern oder elegant im All-black-Outfit mit Chino und Boots. Tipp: Besonders cool kann unter der Pufferjacke ein Rollkragenpullover aussehen.

Ob sportlich oder klassisch – die kalte Jahreszeit zeigt sich in Sachen Jacken besonders vielfältig. Dicker Pluspunkt: Viele Winterjacken überzeugen mit zeitlosem Design und du kannst sie auch im kommenden Jahr wieder aus dem Schrank holen.