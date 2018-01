Geheimratsecken: Tipps gegen Haarausfall an den Schläfen

Lesen Sie hier, wie Sie Geheimratsecken erfolgreich vorbeugen, den Haarausfall bekämpfen und welche Frisuren helfen, Geheimratsecken zu kaschieren

Geheimratsecken werden auch Ministerwinkel genannt. Aber so hochtrabend der Name auch klingen mag, in diesen Zirkel wollen die meisten Männer nicht aufgenommen werden. Denn Geheimratsecken, also der Haarausfall an den Schläfen, sind häufig der Vorbote für großflächigeren Kahlschlag auf dem Kopf. Alleine sind die Betroffenen allerdings nicht – rund 50 Prozent aller Männer leiden unter meist erblich und hormonell bedingten Geheimratsecken.

Wie entstehen Geheimratsecken?

Verantwortlich für die Geheimratsecken ist das Hormon Testosteron. Ja, genau das Hormon, das Sie männlich macht. Es steuert Ihre Sexualität, lässt Muskeln wachsen und Körperbehaarung sprießen. In der Kopfhaut jedoch wird Testosteron zu Dihydrotestosteron (DHT) umgebaut, auf das Haarwurzeln empfindlich reagieren: Die Wachstumsphase der Haare verkürzt sich und wird später nicht selten komplett still gelegt. Es bilden sich Geheimratsecken und Tonsuren. Dass das bei etwa der Hälfte aller Männer passiert, oft schon ab dem 20. Lebensjahr, und bei der anderen Hälfte nicht, liegt an den Genen.

Geheimratsecken können jedoch auch auf Krankheiten hinweisen. Ob Sie davon betroffen sind, kann Ihnen nur ein Arzt sagen. Deshalb lohnt sich bei plötzlichem, starkem Haarausfall der Gang zum Experten. In Ihrem Fall sind das auf Haare spezialisierte Dermatologen.

