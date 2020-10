Produkte gegen Haarausfall Die beste Pflege, die wirklich bei Haarausfall hilft

Die Hälfte der Männer zwischen 20 und 30 Jahren muss damit rechnen, Haare zu lassen. Wobei 100 Haare am Tag normal sind – erst wenn die Zahl auffällig darüber liegt, solltest du dir Gedanken über Mittel und Wege gegen Haarausfall machen.

Wodurch entsteht überhaupt Haarausfall bei Männern?

Stress, bestimmte Medikamente oder eine Unterversorgung mit Nährstoffen können verantwortlich sein. Meist steckt bei Männern aber genetisch bedingter Haarausfall hinter der drohenden Glatze. "Die Ursache, warum manche Männer Haare lassen und andere nicht, wurde in den letzten Jahrzehnten nur teilweise richtig verstanden. Wissenschaftler gingen lange davon aus, dass ein Zuviel des männlichen Sexualhormons Testosteron Auslöser wäre. Jetzt wurde herausgefunden, dass nicht Testosteron, sondern sein Abbauprodukt, das sogenannte DHT (Dihydrotestosteron) der Hauptverursacher des Haarausfalls ist", weiß Kevin Murphy, Star-Hairstylist und Gründer der gleichnamigen Haarpflegemarke.

Wie wirken Produkte gegen Haarausfall?

Der Experte erklärt den Prozess vom vollen Haupt zur Glatze so: "Lagert sich DHT in den Haarfollikeln an, schrumpfen diese und verkümmern auf Miniaturgröße. Daraus folgt ein kürzerer Lebenszyklus der Haare und das neue Haar wächst nun dünner und weicher nach." Genau hier setzt die Mehrzahl neuer Anti-Haarausfall-Produkte an. Andere Produkte wiederum verbessern die Durchblutung der Kopfhaut und damit die Nährstoffversorgung der Haarwurzeln – dafür nutzen sie die Power von Koffein oder ätherischen Ölen.

Wir haben uns die Shampoos und Tinkturen einmal ganz genau angesehen. Die vielversprechendsten davon stellen wir hier vor. Damit du ganz genau weißt, wofür du dein Geld guten Gewissens ausgeben kannst.

1. Minoxidil gilt als wirksamstes Mittel gegen Haarausfall

Regaine / PR Regaine hilft gegen genetischen Haarausfall

Minoxidil gilt als der bisher wirksamste Wirkstoff gegen erblich bedingten Haarausfall. In "Regaine Männer" sind 5 Prozent davon enthalten. Der Schaum muss zweimal täglich auf die Kopfhaut aufgetragen werden. So wirkt's: Minoxidil erweitert die Kapillaren des Haarfollikels und fördert die Blut- und Nährstoffversorgung. Wer die Therapie beginnt, braucht erst einmal starke Nerven. Bevor der Haarwuchs wieder einsetzt, kommt es zu einem verstärkten Haarausfall. Dieses so genannte Shedding zeigt, dass die Therapie anschlägt. Die alten Haare werden abgestoßen und die Haarfollikel für das Wachstum der neuen Haare vorbereitet. Durchhalten lohnt sich – nach einem halben Jahr zeigen sich Ergebnisse. Aber: Sobald Minoxidil abgesetzt wird, setzt der Haarausfall wieder ein. Dass Minoxidil wirkt, beweisen übrigens zahlreiche klinische Studien.

"Regaine Männer Lösung", drei Flaschen à 60 ml für zirka 3 Monate

2. Koffein-Haarwasser gegen Haarausfall­

Alpecin / PR Das Tonikum beruhigt die Kopfhaut und fördert das Wachstum der Haare

Power für die Haarwurzeln: Shampoos mit Koffein gegen Haarausfall regen nach etwa 2 Minuten Einwirkzeit die Durchblutung an, funktionieren aber in der Regel nur richtig in Kombination mit koffeinhaltigen Haarwassern. Denn erst die Tinktur vermag es, tiefere Schichten der Kopfhaut zu durchbluten, sodass noch aktive Follikel kräftigere Haare produzieren können, wodurch ein fülligeres Haarbild entsteht. Leider trocknen viele Tonics die Kopfhaut aus. Nicht so das neue "Hybrid Coffein Liquid" von Alpecin, das eine bereits irritierte, juckende Kopfhaut sogar beruhigt und wieder in Balance bringt. Hier haben wir die besten Männer-Shampoos zusammengestellt.

Alpecin "Hybrid Coffein-Liquid", 200 ml

3. Wachstumsspray für die Haare

Kevin.Murphy / PR Das Spray stoppt DHT, welches Haarausfall verursacht

Dieses Anti-Haarverlust-Spray stoppt die Anlagerung von DHT in den Haarfollikeln. Gleichzeitig nutzt es laut Hersteller Biotinyl-GHK, ein Tripeptid – Frauen kennen den Wirkstoff vielleicht aus Wimpernseren, die es schaffen, dass die Härchen dichter und voller wachsen.

Damit das auch mit dem Schopf klappt, muss das Spray die ersten 14 Tage permanent auf der Kopfhaut verbleiben. Heißt im Klartext: Am Anfang täglich aufsprühen und nach 2 Wochen nur noch nach jeder Haarwäsche. Falls du die Haare nur jeden zweiten Tag wäscht, muss also auch nur so oft das Spray drauf.

Kevin Murphy "THICK.AGAIN" , 100 ml

4. Kopfhautserum für volleres Haar

L'Oréal Professionnel / PR Das Serum regt ruhende Follikel zur Haarproduktion an

Wenn der Haarausfall bei dir gerade erst startet, wartet L'Oréal Professionell mit einer adäquaten Lösung auf: Das Serum "Serioxyl Denser Hair" enthält 5 Prozent Stemoxydine und verbessert laut Hersteller die Haardichte in nur 6 Wochen, indem es die ruhenden Follikel zur Haarproduktion anregt. Damit das klappt, soll man die Tinktur zweimal täglich in die Kopfhaut und die Ansätze des trockenen Haares geben. Tipp: Die Kopfhaut anschließend gut massieren. Das fördert die Durchblutung und regt somit ebenfalls das Haarwachstum an.

L'Oréal Professionell von "Serioxyl Denser Hair", 90 ml

5. Friseurpflege für spürbar dickere Haare

Nioxin / PR Nioxin sorgt für dickere Haare

Haare brauchen einen gesunden Nährboden, um zu wachsen. "Die Kopfhaut ist eine Verlängerung der Gesichtshaut und benötigt daher die gleiche intensive Aufmerksamkeit und Pflege", erklärt Kerstin Meyer-Lipp, Leiterin Forschung und Entwicklung Wella Care & Styling. "Die meisten Menschen konzentrieren sich bei ihrer täglichen Pflegeroutine hauptsächlich auf ihr Haar und vernachlässigen dabei die Kopfhaut. Eine gezielte Behandlung der Kopfhaut ist jedoch grundlegend für gesunden Haarwuchs und sollte beim Wunsch nach schönen, vitalen Haaren immer mit im Fokus stehen." Deshalb hat der Hersteller Wella "Nioxin" entwickelt. Die Systempflege gibt es in 6 unterschiedlichen Varianten: abgestimmt auf Haardichte, -textur und den Zustand der Kopfhaut. Deshalb solltest du lieber nicht irgendeine Variante kaufen, sondern dich vorab von einem geschulten Friseur beraten lassen, welche Variante am besten passt. Jedes Set besteht aus Shampoo, Conditioner und Leave-In-Kopfhautpflege. Was alle gemeinsam haben: Sie versprechen dickere (Achtung, nicht mehr) Haare in 4 Wochen. Übrigens: So läuft eine Haartransplation ab

"Nioxin" System 2 Starter Set

6. Natürliches Mittel gegen Haarausfall

Dieses Spray wirkt komplett ohne Hormone gegen Haarausfall. Möglich macht das der patentierte Wirkstoff MKMS24, der aus Linsen, Thymian und Bambus gewonnen wird. "MKMS24 ist in der Lage, das Haar direkt an der Wurzel zu stimulieren. Gleichzeitig ermöglicht es, die anagene Haarwachstumsphase zu verlängern und so für deutlich geringeren Haarverlust und für mehr Wachstum zu sorgen", heißt es auf der Website des Herstellers. Ob das klappen kann? Wir waren skeptisch, haben aber einen Kollegen testen lassen. Die Anwendung ist leicht. In den ersten 4 Wochen, soll man zweimal täglich 6 Spritzer auf die betroffenen Stellen auftragen. Danach nur noch 1x täglich – am besten direkt nach dem Waschen. Der Hersteller empfiehlt, ein Shampoo ohne Silikone zu benutzen, damit das Serum möglichst gut in die Kopfhaut eindringen und seine Wirkung voll entfalten kann. Und was bringt’s? Bei unserem Tester 4 Wochen erstmal gar nichts. Danach nahm der Haarausfall merklich ab und nach 6 Wochen wuchsen vermehrt kleine Babyhärchen in den erblich bedingten Geheimratsecken. Nach 2 Monaten sind die Ecken schon sichtlich voller. Wir bleiben dran und bestellen eine zweite Packung. Eine Flasche hält bei empfohlener Anwendungsintensität etwa 3 Monate. Also knapp 50 Euro im Monat.

"Tonic Spray" von Natucain, 100 ml, um 149 Euro.

Ja, es ist beängstigend, wenn sich der Schopf langsam lichtet. Aber lass dich davon nicht stressen. Das macht die Sache nur noch schlimmer. Greif lieber schon bei den ersten Anzeichen auf eines der vorgestellten Produkte zurück und das Problem erübrigt sich hoffentlich, bevor es wirklich ernst wird.