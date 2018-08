Harnblase: So oft sollten Sie täglich urinieren

Eine volle Blase kann ganz schön stressig sein. Kann sie bei Überfüllung womöglich platzen? Wir klären die wichtigsten Fragen zur Harnblase

Männer kennen das: Wer beim Kumpelabend in der Kneipe zuerst auf Toilette geht, zahlt die nächste Runde. Zu den Standard-Phrasen zur fortgeschrittenen Stunde gehört auch, zu prahlen, dass man schon mal eine 1,5 Liter Flasche in einem Zug mit Urin gefüllt hat. Aber ist das überhaupt möglich? Und kann die Blase womöglich platzen? Diese und weitere Fragen zur Harnblase klären wir mit Prof. Dr. med. Christian Wülfing, Chefarzt der Abteilung für Urologie an der Asklepios Klinik Hamburg Altona.

Wie groß ist das Fassungsvermögen der Blase eines Mannes?

Unsere Harnblase fängt den Urin auf, der bei der Reinigung des Blutes durch die Nieren entsteht. Sie sammelt ihn und scheidet ihn dann über die Harnröhre aus. "Normalerweise hat die Harnblase eines Mannes ein Fassungsvermögen von zirka 300 bis 400 Millilitern. Sie ist aber sehr dehnbar und kann auch mehr fassen", sagt Dr. Wülfing.

