Ferry Hansen

Gestartet ist Ferry als Moderedakteur bei Men’s Health und Best Fashion im Jahr 2004 und übernahm damals als zusätzliche Aufgabe das Pflege-Resort. Zu dem Zeitpunkt war der Bereich, grad für Männer, noch nicht sehr innovativ und vielfältig. Alles belief sich auf After-Shave und 3 in 1 Showergel. Mit der Zeit aber kamen immer mehr Trends dazu, weltweit öffnete sich der Markt und kleine unbekannte Brands kamen nach Deutschland, oder waren zumindest online erhältlich. In dem Moment entschied Ferry sich, der Mode Tschüss zu sagen und sich ausschließlich auf die Kosmetik-Industrie zu fokussieren. Wer also wissen will, welche Brands angesagt sind, Wo es die besten Düfte gibt oder welche Wirkstoffe für welche Bedürfnisse eingesetzt werden – Ferry weiß es, oder erkundigt sich für dich bei seinen vielen vertrauten Experten aus der Industrie, Forschung und Dermatologie.