Der Sting-Schnitt

David Raccuglia / Uppercut Deluxe Starker Halt für ausgefallene Styles: Featherweight von UPPERCUT DELUXE, um 21 €

Als Sänger und Bassist von The Police trug der Musiker den leicht zerzausten Look schon, da hatten wir noch keine oder nur wenige Haare auf dem Kopf. Die Trendfrisur benötigt im Grunde wenig: Voraussetzung ist glattes, nicht allzu langes Haar, darüber hinaus braucht es eine matte Styling-Paste, die mit den Händen in die Wuchsrichtung in die Haare eingearbeitet wird und einzelne Strähnen betont. Cool, aber nicht unbedingt nötig, ist der leichte Ansatz.

Der Eminem-Cut

David Raccuglia / American Crew Luftige, schwerelose Formulierung für flexiblen Halt: Whip von AMERICAN CREW, um 14,75 €

Der Look mit der geraden Frontpartie und den kurz geschorenen Seiten erinnert an den Buzzcut des Rappers in den 2000er-Jahren. Hier bleibt jedoch das Deckhaar ein wenig länger. Und es wirkt weicher, was dem Gesicht schmeichelt. Das setzt aber eine regelmäßige Korrektur voraus. Dazu wird das Deckhaar mit den Fingern nach vorn gestylt und leicht aufgelockert. Und ein schwereloses Styling-Produkt hilft dabei, die Haarstruktur zu definieren und einen leichten Glanz ins Haar zaubern.

Die Mendes-Tolle

David Raccuglia / Percy & Reed Leichte Creme, die nicht fettet: Define & Hold Finishing Cream von PERCY & REED, um 16,50 €

Der asymmetrische Schnitt, den auch der kanadische Popsänger Shawn Mendes trägt, verpasst dir einen natürlichen und lockeren Look. Dafür sollten die Frontpartie nicht zu kurz sein, damit das Haar in seiner natürlichen Bewegung bleibt. Am besten verwendest du hier ein flexibles Styling-Produkt, das deine Haare nicht beschwert und zugleich fixiert. Einfach in den Handflächen verteilen, mit gespreizten Fingern ins handtuchtrockene Haar einarbeiten und in die gewünschte Richtung bringen.

Der Clooney-Look

David Raccuglia / Got2B Mittlerer Halt für natürlichen Style: Phenomenal Forming Paste von GOT2B, um 7,50 €

Bei diesem Schnitt ist es vollkommen egal, ob du glattes oder gewelltes Haar hast. Es kommt hier nämlich ausnahmsweise auf die Länge an: Mittellanges Haar ist ideal, um den perfekten Back-to-Business-Look zu kreieren. Zu diesem Zweck einfach eine großzügige Menge eines formgebenden Styling-Produkts ins handtuchtrockene Haar geben, die Frontpartie hochstylen und anschließend mit den Handflächen nach hinten aufziehen. Seiten ebenfalls mit den Fingern nach hinten stylen, fertig!

Der Timberlake-Style

David Raccuglia / Dick Johnson Definiert und sorgt für einen matten Look: Ghost Clay von DICK JOHNSON, um 24 €