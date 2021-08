Sportsalben Diese Salben helfen bei Sportverletzungen wirklich

Hier erfährst du, welche Inhaltsstoffe bei welcher Verletzung am besten wirken. Plus: Profi-Rezept für eine Sportsalbe zum Selbermixen

Beim Laufen umgeknickt, den Finger unter der Hantel eingeklemmt oder beim Trampolinspringen die Wade gezerrt: Kleinere Verletzungen passieren beim Sport sehr schnell. Jetzt heißt es: kühlen und schonen, damit die Beschwerden nicht schlimmer werden. Wenn du die Heilung unterstützen willst oder öfter von Gelenkproblemen geplagt wirst, kannst du zusätzlich eine Sportsalbe benutzen. Damit du schnell wieder fit wirst, erklärt der Sportmediziner Wolfgang Schillings vom Hamburger UKE Athleticum, wann du welche Salbe benutzen solltest.

Welche Salbe hilft bei welchen Verletzungen?

Welche Sportsalbe du brauchst, hängt von der Art der Beschwerden ab. Je nach Anwendungsgebiet kannst du kühlende oder durchblutungsfördernde Salben benutzen. Wenn du jedoch eine offene Verletzung hast und blutest, solltest du die Wunde gut säubern, bevor du sie mit einer Wund- und Heilcreme behandelst, zum Beispiel einer antiseptischen Wundcreme oder einer Wund- und Heilcreme mit Panthenol. Decke die Wunde mit einem Pflaster oder Verband ab und kühl die verletzte Körperpartie mit einer Kühlkompresse, die Sportler:innen ja sowieso stets griffbereit im Kühlfach liegen haben sollten.

Welche Salbe hilft bei akuten Verletzungen?

Ist die Verletzung gerade erst passiert und stumpf, ohne Aufschürfungen, helfen kühlende Salben. Bei Prellungen oder Zerrungen kannst du zum Beispiel eine Salbe mit Menthol oder Arnika benutzen (zum Beispiel Arnika Kühl- und Schmerzgel von Kneipp oder Profelan nach Müller-Wohlfahrt), welche die Stelle kühlt und so den Bluterguss reduzieren kann. Der typische blaue Fleck fällt dann kleiner aus und schwillt weniger an. An diesen 5 Zeichen erkennst du, ob ein blauer Fleck gefährlich ist. Lagere solche Salben am besten im Kühlschrank, die Kälte verstärkt den Effekt. "Inhaltsstoffe wie Beinwellwurzel oder das Medikament Diclofenac, das steckt zum Beispiel in der Voltaren-Salbe, lindern zusätzlich die Schmerzen", so der Sportmediziner.

Welche Salben helfen bei chronischen Schmerzen?

Wenn du unter chronischen Gelenkproblemen wie Arthrose leidest, können dagegen wärmende, durchblutungsfördernde Wirkstoffe Abhilfe schaffen. Stoffe wie Capsaicin oder Gingerol helfen deshalb zum Beispiel bei Rheuma oder Arthrose. Auch wenn du verspannt bist, können diese wärmenden Stoffe deine Muskeln lockern. Bei Venenleiden kann man beispielsweise die sogenannte Pferdesalbe mit einem Extrakt aus der Rosskastanie benutzen.

Was muss ich bei der Anwendung von Sportsalben beachten?

Sportsalben können ein gutes Mittel sein, um den Körper bei der Heilung zu unterstützen. Trotzdem rät Schillings, folgende Dinge zu beachten:

Eine Sportsalbe ist kein Therapie-Ersatz. "Man sollte Salben nur ergänzend einsetzen, oder um die Selbstheilung des Körpers zu unterstützen", rät der Experte. Eine Salbe allein kann nichts heilen.

"Man sollte Salben nur ergänzend einsetzen, oder um die Selbstheilung des Körpers zu unterstützen", rät der Experte. Eine Salbe allein kann nichts heilen. Schmiere die Salbe nie in offene Wunden. Wenn Sportsalbe in eine offene Wunde gelangt, kann sich die Stelle entzünden. Wende die Salbe also nur an, wenn die Haut noch intakt ist.

Wenn Sportsalbe in eine offene Wunde gelangt, kann sich die Stelle entzünden. Wende die Salbe also nur an, wenn die Haut noch intakt ist. Pass auf allergische Reaktionen auf. " Egal ob die Creme natürliche oder chemische Wirkstoffe hat, einige Menschen könnten darauf allergisch reagieren", warnt der Sportmediziner. Probiere eine neue Salbe deshalb nicht einfach auf eigene Faust, sondern lass dich ärztlich beraten.

Egal ob die Creme natürliche oder chemische Wirkstoffe hat, einige Menschen könnten darauf allergisch reagieren", warnt der Sportmediziner. Probiere eine neue Salbe deshalb nicht einfach auf eigene Faust, sondern lass dich ärztlich beraten. Begib dich in ärztliche Behandlung, wenn es sich nicht bessert. Wenn du weißt, dass du eine Creme verträgst, kannst du sie auch ohne ärztliche Anweisung benutzen. Werden die Probleme aber nach 3 bis 4 Tagen nicht besser, solltest du lieber ärztlichen Rat suchen.

Die meisten Salben kannst du übrigens ohne Rezept in der Apotheke kaufen. "Die Produkte aus der Drogerie enthalten dagegen oft nicht genug vom Wirkstoff, um wirklich zu helfen", sagt Schillings.

Kann ich abgelaufene Sportsalben noch benutzen?

Seit Jahren liegt bei dir diese eine Salbe herum und du weißt nicht, ob du sie noch benutzen kannst? "Wenn Sportsalben komisch riechen oder ihre Konsistenz verändert, sollte man sie lieber entsorgen", rät der Experte. "Erscheint sie dagegen unverändert, kann man sie bedenkenlos weiterbenutzen, im schlimmsten Fall wirkt die Salbe dann nur nicht mehr."

Die Men-Health-Sportsalbe zum Selbermixen

Zusammen mit Apotheker Dr. Gregor Huesmann aus Marburg hat Men’s Health eine abschwellend wirkende Sportsalbe entwickelt, die ebenso einfach wie billig ist – und trotzdem wirkt!



Zutaten (bekommst du in der Apotheke) und Zubereitung:

10 g Senfmehl (regt die Durchblutung an)

10 g Cayennepfeffer (ebenfalls durchblutungsfördernd)

10 ml Calendulaöl (zur Hautpflege)

70 g Wollwachsalkoholsalbe (Salbengrundlage)

Alle Zutaten im Tiegel gut durchmischen. Preis pro Gramm: zirka 1 Euro.



Anwendung: Nach Beginn der Heilungsphase die Salbe drei- bis fünfmal täglich dünn auf die betroffenen Regionen streichen. Zwei Minuten mit sanftem Druck einmassieren. Die Men’s-Health-Sportsalbe ist bis zu fünf Jahre haltbar, weil sie kein Wasser enthält.



Nebenwirkungen: Hautreizungen und allergische Reaktionen auf die genannten Inhaltsstoffe sind unwahrscheinlich, können aber nicht ganz ausgeschlossen werden.

Wie wirken welche Inhaltstoffe in Sportsalben?

Um zu verstehen, welche Inhaltsstoffe in Sportsalben bei welchen Beschwerden helfen, haben wir dir hier eine Liste mit den gängigsten zusammengestellt:

Inhaltsstoffe und ihre Wirkung Aconitum

nappellus (Sturmhut) verschiedene

Wirkungen; hier als homöopathisches Mittel eingesetzt Aescin Inhaltsstoff der Rosskastanie, entzündungs-hemmend Arnika (Bergwohlverleih) verschiedene Wirkungen; hier als homöopathisches Mittel eingesetzt Arnika-Tinktur entzündungs-hemmend Beinwellwurzelextrakt schmerzlindernd,

soll Schwellung verhindern Belladonna (Tollkirsche) verschiedene Wirkungen; hier als homöopathisches Mittel eingesetzt Bellis perennis (Gänseblümchen) verschiedene Wirkungen; hier als homöopathisches Mittel eingesetzt Benzylnicotinat durchblutungs-fördernd Cajeputöl desinfizierend Calendula (Ringelblume) verschiedene Wirkungen; hier als homöopathisches Mittel eingesetzt Campher durchblutungs-fördernd Capsaicin durchblutungs-fördernd Chamomilla (Kamille) verschiedene Wirkungen; hier als homöopathisches Mittel eingesetzt Cumarin blutgerinnungs-hemmend; hier vermutlich als Geruchsstoff eingesetzt Diethylaminsalicylat entzündungs-hemmend Echinacea angustifolia (schmalblättriger Sonnenhut) verschiedene Wirkungen; hier als homöopathisches Mittel eingesetzt Echinacea purpurea (roter Sonnnehut) verschiedene Wirkungen; hier als homöopathisches Mittel eingesetzt Eukalyptus desinfizierend Hamamelis (Zaubernuss) verschiedene Wirkungen; hier als homöopathisches Mittel eingesetzt Hepar sulfuris (Kalkschwefelleber) verschiedene Wirkungen; hier als homöopathisches Mittel eingesetzt Heparin-Natrium blutgerinnungs-hemmend Hydroxaethylsalicylat entzündungs-hemmend Hypericum (Johanniskraut) verschiedene Wirkungen; hier als homöopathisches Mittel eingesetzt Italienische Strohblume entzündungs-hemmend und schmerzlindernd Levomenthol kühlend Menthol kühlend Mercurius solubilis (lösliches Quecksilber) verschiedene Wirkungen; hier als homöopathisches Mittel eingesetzt Methylnicotinat durchblutungs-fördernd Methylsalicylat entzündungs-hemmend Millefolium (Schafgarbe) verschiedene Wirkungen; hier als homöopathisches Mittel eingesetzt Mucopolysaccharid-polyschwefelsäureester blutgerinnungs-hemmend Muskatnuss stimmungs-aufhellend, halluzinogen Nelkenöl schmerzlindernd,

durchblutungs-fördernd Nicoboxil durchblutungs-fördernd Nonivamid durchblutungs-fördernd Pfefferminzöl desinfizierend,

kühlend, schmerzlindernd Rosmarinöl durchblutungs-fördernd Rosskastanienextrakt entzündungs-hemmend Salicylsäure entzündungs-hemmend Symphytum (Beinwell) verschiedene Wirkungen; hier als homöopathisches Mittel eingesetzt Zitronella desinfizierend



Bei den meisten Sportverletzungen ist es hilfreich, wenn ein Coolpack im Tiefkühlfach griffbereit liegt, manchmal ist auch eine Schmerztablette nötig. Mit der passenden Sportsalbe jedoch bringst du den Heilungsprozess gleich richtig in Schwung. Deshalb: Probiere unsere Sportsalbe beim nächsten Bluterguss oder der nächsten Prellung einmal aus.