Trainingsplan

Muskelaufbau in 12 Wochen

Trainingsplan für nachhaltige Effekte

Fokus Muskelaufbau

für Einsteiger und Fortgeschrittene

94 Übungen als Bild und Video

63 Seiten, auf allen Geräten abrufbar

Du willst endlich an Muskelmasse zulegen? Dann ist unser zielgerichteter 12-Wochen-Plan genau das Richtige für dich. Darin zeigen wir dir, wie du durch knackige Ganzkörper-Workouts Beine, Brust, Rücken & Co. zum Wachsen bringst. Plus: Unser Plan ist sowohl für Einsteiger als auch Fortgeschrittene geeignet. Egal, welchen Fitnessstand du hast - unser Plan passt zu dir!

Konkret warten je nach Leistungsstand 2 bis 4 Workouts pro Woche auf dich. Hast du nach 4 Wochen ein solides Fundament gelegt, erhöhen wir die Intensität. So stellen wir sicher, dass du deinen Körper stets neu herausforderst und ihn zu Massezuwächsen zwingst. Dabei arbeitest du vor allem mit den Gym-Klassikern, also Kurz- und Langhanteln sowie Kabelzug und diversen Maschinen. Langweilig wird es damit nie. Aber weißt du was? Am besten du überzeugst dich selbst!

Muskelaufbau ist möglich! Und zwar mit unserem zielgerichteten 12-Wochen-Plan. Durch effektive Ganzkörper-Workouts bringst du Beine, Brust, Rücken & Co. zum Wachsen. Und zwar egal, ob als Einsteiger oder Fortgeschrittener. Also, Plan runterladen und Gas geben!