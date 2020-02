Promi-Bärte Das sind die 8 coolsten Bart-Trends der Stars

Wo könnte man Trends besser recherchieren als auf dem roten Teppich? Wir haben uns angesehen, welche Bart-Frisuren bei Promi-Männern aktuell hoch im Kurs stehen. Wetten, dass du dir davon einen stylischen Look abgucken kannst?

1. Drei-Tage-Bart

Jason Statham

Der Drei-Tage-Bart ist wohl der beliebteste aller Bärte – übrigens auch bei Frauen. Studien zufolge finden Frauen Männer mit Stoppelbart besonders sexy. Die Bartstoppeln trägt zum Beispiel "Fast and Furious"-Star Jason Statham. Kein Wunder also, dass ihm so schöne Frauen wie seine Verlobte, das Topmodel Rosie Huntington-Whiteley, verfallen. Solltest du wie Statham Geheimratsecken oder nur noch wenige Haare haben, lenkt ein Drei-Tage-Bart den Blick in dein Gesicht. So kommst du garantiert lässiger und jünger rüber.

2. Vollbart

Liam Hemsworth

Sein Vollbart gehört zu Schauspieler Liam Hemsworth wie Currsysauce zur Wurst. Seinen Bart trägt Hemsworth rundum auf der gleichen Länge. Wenn du wie Hemsworth ein eckiges Gesicht hast, stehen die Chancen gut, dass dir der Bart-Look genauso gut steht. Wenn du eher ein rundes Gesicht hast, kann dieser Bart leider schnell unvorteilhaft auftragen. Grooming-Tipp: Verwende regelmäßig ein Bartöl, damit die Haare nicht strubbelig wirken.

3. Koteletten

Lucky Blue Smith

Topmodel Lucky Blue Smith ist oft mit kürzeren Koteletten zu sehen. Ein Bart-Style, der ihm sofort einen lässigen James-Dean-Charme verleiht. Auch die Haartolle erinnert an den Schauspieler – eine gute Kombi. Tipp: Achte drauf, dass die Koteletten nicht länger als zweifingerbreit werden. Das sieht eher seltsam statt stylisch aus.

4. Schnurrbart

Dev Patel

Der Schnurrbart ist schon lange nicht mehr nur etwas für Mode-Avantgardisten. Kombiniert mit etwas mehr Bart an Kinn und Wangen wird der Look aufgelockert. Gerade wenn du wie der Schauspieler Dev Patel einen eher länglichen Kopf hast, solltest du dich mal an den Moustache wagen – da er die Proportionen ausgleicht.

5. Schnurrbart-Vollbart-Kombi

Jamie Dornan

Der "Fifty Shades of Grey"-Darsteller sagt von sich selbst, dass er ohne Bart aussieht wie ein kleiner Junge. Durch die Kombi von Vollbart und getrimmten Moustache werden seine maskulinen Gesichtszüge betont. Solltest du dich für diesen Look entscheiden, achte auf eine saubere Kontur des Bartes – so siehst du garantiert immer smart aus.

6. Konturierter Vollbart

Drake

Der Vollbart des Rappers Drake gehört zu seinen Markenzeichen. Die Koteletten werden wegrasiert und der untere Halsbereich wird glatt gehalten. Der Style macht das Gesicht markanter – steht aber eigentlich jedem Mann. Grooming-Tipp: Der Look lebt davon, dass er so penibel akkurat ist. Achte darauf, dass die Konturen des Barts immer sauber definiert sind.

7. Längerer Vollbart

Jason Momoa

Ein Trend, der sich seit Jahren hält: XL-Vollbärte erfreuen sich immer noch großer Beliebtheit. Schauspieler und "Aquaman"-Darsteller Jason Momoa ist bekannt für diesen Look. Wichtig zu wissen: Dieser Bart zieht das Gesicht optisch in die Länge und kaschiert den Kinn- und Wangenbereich. Verwende hier unbedingt die richtige Bartpflege, sonst droht Strubbel-Gefahr und der Look wirkt schnell spröde statt stylisch.

8. Sechs-Tage-Undone-Look

Kit Harington

Hier darf der 3-Tage-Bart noch ein paar Tage länger stehen. Du solltest nur darauf achten, die Haare um die Lippen herum immer zu stutzen. Der Rest muss nicht sauber ausrasiert werden. Achte bei dem Undone-Bart-Look darauf, dass deine Frisur immer ordentlich gepflegt ist. Sonst wirkt's nicht mehr lässig, sondern ungepflegt. Der "Game of Thrones"-Star Kit Harrington kombiniert den Bart-Style zu einer smarten Gel-Frisur.

Die Promis zeigen es: Bärte sind super angesagt. Mit dem richtigen Style kannst du deine maskulinen Züge betonen und immer einen smarten Eindruck machen. Egal, ob Vollbart oder Undone-Look, die richtige Pflege ist das A und O – ein strubbeliges Gesicht macht keinen Mann attraktiver.