Jünger aussehen 5 Pflege-Tipps, die 5 Jahre jünger wirken lassen

Promi-Männer wie Jared Leto, Hugh Jackmann und Matthew McConaughey machen vor, wie man mit den Jahren nicht älter, sondern attraktiver wird. Sie alle sehen keinen Tag älter aus als 35. Dabei sind sie alle locker über 40. Um die Zeichen der Zeit zu minimieren und in Vorzüge zu wandeln, brauchst du kein Superstar mit beneidenswerten Genen und einem guten Beauty-Doc zu sein. Aber: Älter werden und jung aussehen ist Detailarbeit, die konsequente und beständige Umsetzung erfordert. Welche Tricks du anwenden kannst, um jünger zu erscheinen, verraten wir dir hier:

1. Stehe zu grauen Haaren, statt sie zu färben

Klingt widersprüchlich, graue Haare machen schließlich alt, oder? Kommt drauf an. Fakt ist: Frauen finden graue Haare sexy. Promi-Männer wie George Clooney oder Transformers-Star Josh Duhamel färben ihre grauen Haare nicht, sondern lassen sie natürlich wachsen – und das solltest du auch tun! Stelle nur sicher, dass es ein edles Grau ist.

Graue Haare sind in der Regel drahtiger und glänzen weniger. Deshalb solltest du ein Shampoo mit besonders pflegenden Inhaltstoffen anwenden und am besten auch einen Conditioner benutzen, der die Haare weicher macht. Absolut uncool ist es, wenn die Grauen einen Gelbstich bekommen. Dagegen helfen spezielle Shampoos für silbernes Haar, die den Gilb-Effekt mindern und den Grauton veredeln (z.B. PowerGrau Shampoo von ALPECIN). Hier gibt's noch mehr Tipps für Männer mit grauen Haaren.

2. Verwuschele deine Haare, um Geheimratsecken zu kaschieren

So viel ist klar: Die Haare streng über die Ecken kämmen oder sich einen seltsamen Pony schneiden lassen, geht gar nicht. Das lenkt den Blick nur noch mehr auf die lichten Stellen. Viel vorteilhafter ist es, die Haare mit Pomade lässig durchzustrubbeln. Denn dann fallen die längeren Haare am Oberkopf locker über die kahl werdenden Stellen und lassen sie sexy erscheinen. Klick auf den folgenden Link, wenn du wissen willst, wie du Haarausfall geschickt kaschieren kannst.

Um den coolen Out-of-bed-Look den ganzen Tag bei zu behalten, brauchst du eine flexible Pomade (z.B. Strand Matte Matt-Paste von GOT2B). Verreibe einen münzgroßen Klecks zwischen den Händen und streiche damit durchs Haar. Kurz zerzausen, dann in Ruhe lassen.

3. Stell deine Pflege-Routine auf Anti-Aging-Produkte um

Dein Kumpel ist in seinen 40ern, aber seine glatte, fast faltenfreie Haut lässt ihn locker 10 Jahre jünger aussehen? Glaube ihm nicht, wenn er behauptet, gute Gene allein seien verantwortlich für sein gutes Aussehen. Wer mit 40 wie 35 oder sogar 30 Jahre jung aussehen will, sollte sich bereits mit Ende 20 eine feste Hautpflege-Routine angewöhnen:

Die beste Gesicht-Reinigung gegen Falten: Wer bisher sein Duschgel auch fürs Gesicht benutzt hat, sollte zügig auf einen richtigen Cleanser umsteigen (z.B. Deep Gesicht Und Bart Waschgel von Nivea Men). Duschgels entfetten die empfindliche Gesichtshaut zu stark mit der Folge, dass sie trocken und dadurch schneller faltig wird.

Wer bisher sein Duschgel auch fürs Gesicht benutzt hat, sollte zügig auf einen richtigen Cleanser umsteigen Duschgels entfetten die empfindliche Gesichtshaut zu stark mit der Folge, dass sie trocken und dadurch schneller faltig wird. Feuchtigkeitspflege und Sonnenschutz halten Falten in Schach: Bodylotion kleistert die feineren Poren im Gesicht zu. Eine richtige Feuchtigkeitscreme dagegen hält die Haut geschmeidig (z.B. Avene Men Anti-Aging Feuchtigkeitspflege) . Wenn du dich für ein Anti-Aging-Produkt entscheidest, heißt das nicht, dass du alt bist, sondern dass du dich für eine Creme mit einer ordentlichen Portion Pflegestoffe entschieden hast. Ganz wichtig ist der Sonnenschutz. UV-Licht ist der Faltenverursacher Nummer 1, also der größte Feind von jung und gesund wirkender Haut.

Anti-Aging-Produkt Peelings verjüngen den Teint: Wenn du zudem 1x wöchentlich ein Peeling machst, wirkt dein Teint frischer und jugendlicher. Peelings reinigen das Gesicht mit milden Säuren, die abgestorbene Hautschüppchen und in den Poren festsitzenden Schmutz schonend aber effektiv entfernen (z.B. Paula's Choice Skin Perfecting 2% BHA Liquid Peeling).

4. Benutze ab sofort Anti-Aging-Augencreme – jeden Tag!

Du tust dir einen großen Gefallen, wenn du morgens und abends eine Augencreme benutzt und zwar gleich nach der Reinigung und vor der Feuchtigkeitscreme (z.B. L'Oréal Men Expert Vita Lift Augenpflege). Denn die Haut unter den Augen ist die dünnste am ganzen Körper. Deswegen zeigen sich hier auch die ersten Falten. Gern werden sie als Lachfalten verharmlost, doch schnell werden weniger attraktive 'Krähenfüße' daraus. Männer, die diese empfindliche Region regelmäßig mit Creme aufpolstern und schützen, sehen länger jung aus. Wir haben uns für dich einmal quer durchs Sortiment getestet: Das sind die besten Anti-Aging-Produkte für Männer.

5. Trimme deine Körperhaare, um jünger auszusehen

Trimme deine Brusthaare auf ein Minimum. Zahlreiche Studien belegen: Das ist genau das, was Frauen mögen. Wer lange jung aussehen will, sollte aber auch alle anderen Körperhaare im Blick behalten. Denn die Haare wuchern – außer auf dem Kopf, leider – mit den Jahren immer wilder und an ungewohnten Stellen.

Schaffe dir einen Vergrößerungsspiegel an. Kontrolliere dein Gesicht. Sprießen plötzlich einzelne, extrem lange Haare aus dem Kragen und verbinden langsam aber sicher den Brustpelz mit dem Bart? Wuchern die Augenbrauen? Kommen Haare aus der Nase? Aus den Ohren? Du wärst kein Einzelfall. Unkontrolliert hervorquellende Haare sind nicht nur das Gegenteil von sexy, sie gelten auch als Zeichen beginnenden Kontrollverlusts über den eigenen Körper. Also genau das Gegenteil von dem, was du willst. Und wenn wir schon beim Thema ungewollte Körperhaare sind: So entfernst du Rückenhaare.

Fazit: Männer, die gepflegt und mit Stil altern, bewahren sich ihren jugendlichen Charme

Frauen sind Schummel-Profis, wenn es darum geht, jünger und attraktiver auszusehen, als sie von Natur aus sind. Deshalb durchschauen sie auch plumpe Jünger-aussehen-Strategien von Männern wie gefärbte Haare oder eine gebotoxte Stirn. Männer, die mit Hilfe von betont jugendlicher Kleidung oder Sprache jünger wirken wollen, werden erst recht schnell als peinlich empfunden. Achte also lieber darauf, deine Haut und Haare regelmäßig und bedürfnisgerecht zu pflegen, um ihren Zustand lange auf einem optimalen Level zu halten. Dann wirken Lachfältchen und graue Schläfen enorm attraktiv und verleihen dir sogar noch einen jugendlichen Charme, der dich gleich um Jahre jünger aussehen lässt.