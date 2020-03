Geheimratsecken Tipps gegen Haarausfall an den Schläfen

Geheimratsecken werden auch Ministerwinkel genannt. Aber so hochtrabend der Name auch klingen mag, in diesen Zirkel wollen die meisten Männer nicht aufgenommen werden. Denn Geheimratsecken, also der Haarausfall an den Schläfen, sind häufig der Vorbote für großflächigeren Kahlschlag auf dem Kopf. Alleine sind die Betroffenen allerdings nicht – rund 50 Prozent aller Männer leiden unter meist erblich oder hormonell bedingten Geheimratsecken.

Wie entstehen Geheimratsecken?

Verantwortlich für die Geheimratsecken ist das Hormon Testosteron. Ja, genau das Hormon, das dich männlich macht. Es steuert deine Sexualität, lässt Muskeln wachsen und Körperbehaarung sprießen. In der Kopfhaut jedoch wird Testosteron zu Dihydrotestosteron (DHT) umgebaut, auf das Haarwurzeln empfindlich reagieren: Die Wachstumsphase der Haare verkürzt sich und wird später nicht selten komplett still gelegt. Es bilden sich Geheimratsecken und Tonsuren. Dass das bei etwa der Hälfte aller Männer passiert, oft schon ab dem 20. Lebensjahr, und bei der anderen Hälfte nicht, liegt an den Genen.

Geheimratsecken können jedoch auch auf Krankheiten hinweisen. Ob du davon betroffen bist, kann dir nur ein Arzt sagen. Deshalb lohnt sich bei plötzlichem, starkem Haarausfall der Gang zum Experten. In deinem Fall sind das auf Haare spezialisierte Dermatologen.

Diego Cervo / Shutterstock.com Auch wenn es schwer fällt: Lass dich von Geheimratsecken nicht stressen – das verursacht nur noch mehr Haarausfall

Tatsächlich kann auch Stress der Verursacher für Haarausfall an den Schläfen sein. Denn: Ist deine Kopfhaut stressbedingt stark angespannt, werden die Haarwurzeln nicht mit genügend Nährstoffen versorgt. Stressvermeidung ist hier das Mittel der Wahl, wovon der gesamte Organismus profitiert. Meist ist der an der Stirn beginnende Haarausfall allerdings erblich bedingt.

Wie können Männer Geheimratsecken vorbeugen?

Es gibt Mittel, die das Fortschreiten von Geheimratsecken zumindest aufhalten können und die Produktivität der noch aktiven Haarwurzeln unterstützen, zum Beispiel das Anti-Haarverlust-Shampoo von Schwarzkopf. Zumeist musst du die Produkte jedoch täglich auf der Kopfhaut anwenden. Setzt du sie wieder ab, wachsen die Geheimratsecken weiter. Zögere die Anwendung nicht zu lange heraus. Spätestens wenn sich die Stirn lichtet, heißt es: Handeln. Probiere aus, ob die Pflege-Produkte, die versprechen, den Haarausfall aufzuhalten, auch bei dir wirken. Eine Haartransplantation sollte nur das allerletzte Mittel sein.

Spielt die Ernährung eine Rolle für Geheimratsecken?

Die Vorteile einer gesunden und ausgewogenen Ernährung sind bekannt. Aber: Hättest du gewusst, dass dein Essen auch Einfluss auf den Haarausfall haben kann? Denn: Damit den Haarwurzeln Nährstoffe zur Verfügung stehen, müssen diese über die Nahrung aufgenommen werden. Zink, B-Vitamine und Selen sollten in deinem Essen ausreichend vorhanden sein. Diese Nährstoffe gibt es reichlich zum Beispiel in Nüssen, aber auch den meisten Gemüsesorten und Fisch.

Übrigens: Auch wer erblich vorbelastet ist, sollte seine Ernährung und Stressvermeidung im Blick behalten, da beides Geheimratsecken unabhängig von den Genen beeinflussen kann.

Was sind die besten Frisuren für Männer mit Geheimratsecken?

Ganz wichtig bei dünner werdendem Haar: Geh regelmäßig zum Friseur, und lass dir vom Profi einen guten Schnitt verpassen. Kurzhaar-Frisuren wirken meist fülliger, zudem sind kurze Haare oft stabiler als längere, was dich maskuliner und vollhaariger aussehen lässt als dünnes Resthaar. Wuschele den Pony ruhig etwas über die Ecken. Aber klebe die Haare nicht mit Kamm und Gel fest. Wer das macht, offenbart seine Verzweiflung und weist auf seine Geheimratsecken eher hin als sie zu verstecken.

Stehe lieber zu deinen Geheimratsecken, statt ständig zu versuchen, sie krampfhaft zu verdecken. Das sieht nicht nur lässiger aus, sondern lässt die Haare auch voller wirken.

