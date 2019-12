Männer-Make-up Schminken, ohne dass es jemand merkt

Make-up ist Frauensache? Blödsinn! Solch überholte Rollenmuster kannst du ignorieren. Denn warum sollten nicht auch Männer Augenringe und Pickel abdecken? Gutes Aussehen ist schließlich nicht nur Frauen vorbehalten.

Warum brauchen Männer Make-up?

Wirklich brauchen tut kein Mensch Schminke. Frauen genauso wenig. Aber wie die Ladys kannst du es verwenden, um Augenringe, Pickel und Rötungen abzudecken. Dadurch wirkt die Haut reiner und jünger – und du ausgeschlafener und frischer.

Wie viel Make-up ist für Männer ok?

Ganz einfach: die Menge, mit der du dich wohlfühlst. Du hast Lust auf Lippenstift und Nagellack? Kein Problem! Wenn du allerdings nicht willst, dass man sieht, dass du geschminkt bist, gilt: Achte auf die Menge. Taste dich mit einem Concealer heran, um Augenringe und Pickel abzudecken. Wünscht du dir noch mehr Deckkraft, brauchst du eine getönte Tagespflege oder Foundation.

Wie Männer Augenringe unauffällig abdecken

Concealer ist das unauffälligste Make-up-Produkt für Männer und zugleich das effektivste, um Augenringe abzudecken. Wenn du mal wenig Schlaf bekommen hast, aber ein wichtiges Business-Meeting ansteht, für das du frisch aussehen willst, dann ist Concealer der Retter in der Not. Am leichtesten zu handhaben sind Produkte mit integriertem Schwamm-Applikator. Und zwar so: Setze das Schwämmchen im Augeninnenwinkel an und ziehen es schräg bis zur Wange hinunter, dann wieder schräg nach oben zum äußeren Augenwinkel, sodass am Ende eine V-Form entsteht. Dieses Concealer-V nun mit einer Fingerkuppe einklopfen, um die Farbe zu verblenden.

Unsere Favoriten: "Fit Me Concealer" von Maybelline und der "Liquid Camouflage Concealer" von Catrice. Beide decken gut, ohne maskenhaft zu wirken und setzen sich nicht in Mimikfalten ab.

Wie benutze ich als Mann Make-up, um meine Pickel abzudecken?

Pickel tauchen immer dann auf, wenn man sie am wenigsten gebrauchen kann. Mit Concealer lassen sich auch Hautunreinheiten in Null-Komma-Nichts kaschieren. Dafür die Abdeckcreme aber besser nicht direkt mit dem integrierten Schwamm auf die Unreinheit tupfen. Dadurch reibst du Pickel-Bakterien in den Applikator, die sich dort vermehren und bei der nächsten Anwendung zu neuen Pickeln führen können. Besser: Etwas Concealer auf die Fingerkuppe geben und damit mehrfach auf den Pickel klopfen, nicht wischen (!) bis die Rötung unsichtbar wird.

Schöne Haut dank Make-up

Du wünscht dir insgesamt frischere, ebenmäßigere Haut? Dann solltest du zusätzlich zum Concealer eine getönte Tagespflege (hat eine leichte Deckkraft) oder eine Foundation (deckt stärker) zulegen. Egal, für welche der beiden Varianten du dich entscheidest, beim Kauf gilt: Je flüssiger das Produkt, desto dünner und damit unauffälliger kannst du es auftragen. Wichtig: Die Farbe mit den Fingern, einem Schwamm oder Pinsel gut verblenden, damit keine Make-up-Kante entsteht. Vorsicht in der Bart-Partie: Schon in superkurzen Stoppeln setzen sich Make-up und getönte Pflege stark ab.

Unsere Favoriten: Die "Face & Body Foundation" von MAC, die "Authentik Skin Natural Luminous Foundation" von ZOEVA und der "Tinted Moisturizer" von Lab Series. Beide lassen sich schön dünn auftragen, setzen sich nicht in den Barthaaren ab und färben nicht auf den Hemdkragen ab.

So finden Männer den richtigen Make-up-Ton

Ob Make-up, getönte Pflege oder Concealer: Damit nicht auffällt, dass du geschminkt bist, ist die Wahl der richtigen Farbe am wichtigsten. Beim Kauf gilt: Teste die Abdeckstifte oder -Cremes am besten direkt im Gesicht. Am Handrücken oder Unterarm weicht der Hautton nämlich ab. Vergewissere dich im Tageslicht, ob die Nuance stimmt. Das künstliche Drogerielicht verfälscht Farben erheblich. Den richtigen Ton erkennst du daran, dass er mit der Hautfarbe verschmilzt, ohne dass du lange wischen musst. Make-up kaufen ist dir schon peinlich genug und jetzt musst du es auch noch im Laden testen? Schämen solltest du dich nicht. Und falls doch: Du musst es ja nur einmal machen und kannst die Produkte beim nächsten Mal im Netz bestellen.

Was unterscheidet Männer-Make-up von Make-up für Frauen

Männer können Make-up benutzen wie Frauen – heimlich die Schminke von der Freundin oder Mitbewohnerin benutzen, solltest du aber nicht. Die Farbe passt aller Voraussicht nach nicht zu deinem Hautton. Und dann siehst du nicht besser, sondern einfach nur schlecht geschminkt aus.

Tipp: Wenn du willst, dass dein Make-up unentdeckt bleibt, sollte die Foundation keine Glitzerpartikel enthalten und nicht stark mattieren. Beides lässt die Haut unnatürlich wirken – und genau das willst du ja nicht.

Du hast Lust, dich zu schminken? Dann mach es! Es muss dir nicht peinlich sein, Make-up zu kaufen und zu verwenden. Etwas Concealer oder Foundation gibt dir einfach nur ein besseres Gefühl. Aber nicht vergessen: Vor dem Schlafengehen heißt es – wie bei den Frauen – abschminken nicht vergessen. Sonst drohen Pickel.

