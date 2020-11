Pflegeprodukte der Stars Auf diese Pflegeprodukte schwören Promi-Männer

Ob auf der Leinwand, dem Red Carpet oder auf dem Paparazzi-Foto: Promi-Männer sehen einfach immer unverschämt gut aus. Kein Wunder, ihr schönes Antlitz verdanken sie in der Regel einem riesigen Team aus Style-Beratern – und einen prallen Geldbeutel, mit dem sie sich die weltbesten Pflege-Produkte leisten können.

Aber welche geheimen Helfer sind das eigentlich? Wir haben für dich recherchiert, auf welche Grooming-Tools und Cremes die berühmten Herren setzen.

Featureflash Photo Agency / Shutterstock.com Greift gern auf die Pflege seiner Frau Elsa Pataky zurück: Chris Hemsworth

Chris Hemsworth mopst bei seiner Frau

Promis sind auch nur Menschen und verhalten sich genau wie wir. Beispiel gefällig? Im Interview mit der amerikanischen Ausgabe der GQ verriet Chris Hemsworth kürzlich, dass er gerne mal die Cremes seiner Frau Elsa Pataky stibitzt.

Der Thor-Star plauderte: "Sie benutzt viel La Mer. Die Produkte kosten ein kleines Vermögen. Sie war also nicht sonderlich begeistert, als sie herausfand, dass ich mir damit gerne mal meinen ganzen Körper eincreme. Das habe ich auf die harte Tour gelernt, als sie mich mal dabei erwischte, wie ich einen Sonnenbrand damit versorgte…"

Der Schauspieler hat aber natürlich auch eigene Grooming-Produkte. Für seine Haare nutzt er laut eigener Aussage ein Wachs von Kevin.Murphy. Und seinen Bart stutzt er mit einem Trimmer von Philips.

Tinseltown / Shutterstock.com Armie Hammer verdankt seine frisches Antlitz Creme, Puder und Bronzer

Armie Hammer hat keine Angst vor Make-up

Selbst wenn es teilweise gar nicht so aufwendig aussieht: Hinter Promi-Looks auf dem roten Teppich steckt auch bei den Herren in der Regel ein Team an Styling- und Beauty-Profis, die sich um den perfekten Auftritt der Stars kümmern. Einer von ihnen ist der Grooming-Spezialist KC Fee.

Im Interview mit der Website askmen verriet er kürzlich, welche Produkte er für seine männlichen Clienten wie Hollywood-Beau Armie Hammer nutzt: "Feuchtigkeit ist wichtig. Deshalb creme ich die Haut stets ein. Mein Trick, damit die Haut nach dem Eincremen nicht glänzt: einen mattierenden Puder von Laura Mercier auftragen. Danach benutze ich meist noch einen Hauch Bronzer für mehr Frische." Wie Männer Make-up benutzen, verraten wir hier.

Cubankite / Shutterstock.com Das Geheimnis von Pharrells jugendlicher Haut ist die richtige Reinigung

Pharrell Williams schwört auf gründliche Reinigung

Na, wie alt schätzt du Pharrell? 35, 37, vielleicht 39? Nö! Der Sänger ist bereits 43. Das vermeintliche Geheimnis seiner jungen Haut gibt er in einem Interview mit dem Beauty-Blog "Into the Gloss" preis: "Man kann nicht einfach nichts tun und hoffen, dass die Haut gut bleibt. Ich wasche mein Gesicht jeden Abend vor dem Schlafengehen besonders gründlich. Meine Dermatologin hat mir dafür den Glytone Acne Self-Foaming Cleanser empfohlen. Den spüle ich mit kaltem Wasser ab, damit sich die Poren schließen."

Den Reinigungsschaum bekommst du in Deutschland über Amazon. Aktuell ist er allerdings ausverkauft. Wir empfehlen als Alternative das Reinigungsmousse von Dr. Barbara Sturm. Weitere Tipps für reine Haut.

Featureflash Photo Agency / Shutterstock.com Ryan Reynolds strahlt mit Frau Balke Lively um die Wette

Ryan Reynolds pflegt sich bodenständig

US-Schauspieler Ryan Reynolds ist bekannt für sein strahlendes Lächeln. Das Geheimnis dahinter verriet der Hollywood-Star kürzlich der amerikanischen Ausgabe der GQ: Er putzt seine Zähne immer mit der elektrischen Zahnbürste von Oral-B.

Im gleichen Interview verriet er übrigens auch, dass er seinen 3-Tage-Bart in der Regel selber kürzt. Und zwar mit einem günstigen Remington-Trimmer. Sympathisch!

Unsere Auswahl zeigt: Du musst keinen Kontostand wie ein Star haben, um so gut auszusehen wie einer. Klar, manche Pflege-Produkte der Promis sind etwas teurer – aber es ist auch viel Preiswertes dabei. Also, probiere doch mal aus, ob die Produkte für dich auch so gut funktionieren.