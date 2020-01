Trockene Hände Das hilft gegen raue und rissige Hände

In der kalten Winterzeit wird die Haut sehr beansprucht. Vor allem die Hände leiden besonders. Deswegen verdienen deine Finger jetzt ein bisschen mehr Pflege. Außerdem macht nichts einen besseren Eindruck als weiche und gepflegte Hände – auch als Mann.

1. Brauche ich eine besondere Handcreme oder reicht Bodylotion?

"Eine Bodylotion kann ab und an als Notlösung verwendet werden, wenn man keine Handcreme zur Hand hat", sagt Dr. Henrike Neuhoff, wissenschaftliche Leiterin bei Lavera Naturkosmetik. Auf Dauer ist das aber auch keine Lösung. Gerade die Haut an deinen Händen ist viel mehr Strapazen ausgesetzt: Sie wird häufig gewaschen und ist der Kälte ungeschützt ausgesetzt (Handschuhe anziehen!). Außerdem hat die Haut an den Händen sehr wenige Talgdrüsen und Fettgewebe. "Anders als Handcreme hat Bodylotion eine andere Feuchtigkeits- und Pflegezusammensetzung und ist daher für die Hände nicht ausreichend." Tue dir und deinen Händen also lieber einen Gefallen und investiere in eine richtige Handcreme.

2. Woran erkenne ich eine gute Handcreme?

Deine Hände sollten sich auf jeden Fall gepflegt anfühlen. "Eine gute Handcreme sollte Feuchtigkeitsspender, Wachse, Fette und pflegende Öle enthalten", empfiehlt Dr. Neuhoff. Diese Inhaltsstoffe sorgen dafür, dass sich das körpereigene Feuchtigkeitslevel deiner Haut wieder auffüllt und stärken die schützende Hautbarriere. Dr. Neuhoffs Tipps:

Jojoba-, Oliven-, Mandelöl, und Kakao- oder Sheabutter pflegen intensiv, ziehen aber dennoch schnell ein

Aminosäuren spenden Feuchtigkeit und hinterlassen dabei keinen Fettfilm

Hunters Race / unsplash.com Im Winter brauchen deine Hände besondere Pflege

"Am besten sollte eine Handcreme auch vor schädlichen Umwelteinflüssen schützen", erzählt Nikki Schilling, Innovations Director bei der Kosmetikmarke Rituals. Besonders effiziente Antioxidantien sind beispielsweise Arganöl und Cranberryextrakt.

3. Wie zieht Handcreme schneller ein?

Wenn die Hände frisch eingecremt sind, bleibt oft ein klebriger Fettfilm zurück, der selbst nach Stunden noch nicht eingezogen ist. Damit du nicht überall deine Fingerabdrücke hinterlässt, hilft es, die Creme etwas gründlicher einzumassieren. Durch die kleine Massage entsteht nämlich Wärme, sodass sich die Fette besser mit der Haut verbinden. Dr. Neuhoff rät außerdem: "Lieber jedes Mal nur ein bisschen und dafür häufiger Handcreme benutzen."

4. Wie oft muss ich meine Hände eincremen?

Immer, wenn sich die Hände trocken oder rau anfühlen. Das passiert gerade im Winter besonders häufig. "Wenn die Temperaturen sinken, ist es ratsam, immer eine Handcreme dabei zu haben", rät Schilling. Besonders nach dem Händewaschen ist die Haut eher trocken. "Das häufige Waschen strapaziert die Hände, da neben Schmutz auch die Hautlipide abgewaschen werden", weiß Dr. Neuhoff.

Tipp: Ein Spender mit Handlotion neben der Seife erinnert dich ans Eincremen der Hände.

5. Warum trocknen die Hände besonders im Winter aus?

Im Gegensatz zu anderen Hautpartien befinden sich auf dem Handrücken kaum Talgdrüsen, in der Handfläche sogar gar keine. Das gilt übrigens auch für die Lippen. Deswegen kann die Haut sich dort schlechter selbstständig mit den schützenden Lipiden versorgen. Bei Kälte wird das hauteigene Fett außerdem schneller fester und verteilt sich dadurch unzureichend. So entsteht das raue Gefühl und Risse können sich bilden. Trockene Heizungsluft und häufiges Händewaschen begünstigen das.

Das hilft gegen spröde und trockene Lippen

6. Was mache ich, wenn Handcreme alleine nicht ausreicht?

Experten-Tipp:Gönn dir und deinen Händen etwas Gutes und mach ab und an ein Peeling, bevor du die Handpflege einmassierst. Es gibt auch Masken, speziell für die Hände. Somit bekommen deine Hände die Extra-Portion Pflege.

Bei extrem ausgetrockneten Händen rät Dr. Neuhoff, vor der Handcreme ein Serum mit Hyaluronsäure zu verwenden. Spar-Tipp: Es gibt neben den Seren fürs Gesicht spezielle Produkte für Hände, die in der Regel etwas preiswerter sind.

7. Was hilft gegen rissige Nagelhaut?

"Einfach pures Olivenöl vor dem Schlafen auf den Händen verteilen und Baumwollhandschuhe darüber ziehen. Das Öl zieht über Nacht ein und am nächsten Morgen sind Hände und Nägel perfekt gepflegt", empfiehlt Dr. Neuhoff.

Die besten Tipps gegen trockene Winterhaut

Eine Handcreme muss einigen Ansprüchen gerecht werden. Wähle am besten eine, die gut pflegt, aber nicht fettet und deren Geruch dir zusagt. Wenn du die regelmäßig benutzt, überstehst du den Winter ohne trockene Hände und machst auch bei kalten Temperaturen einen gepflegten Eindruck.