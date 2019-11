Trockene Lippen beim Mann Das hilft wirklich gegen trockene, rissige Lippen

Mit trockenen und spröden Lippen ist jetzt Schluss! Warum deine Lippen so oft austrocknen und wie du eine gute Lippenpflege für Männer erkennst

Trockene und spröde Lippen sind einfach nervig: Wenn die Haut aufspringt, sieht das nicht nur ungepflegt aus, es ist auch sehr unangenehm. Beim Küssen zum Beispiel. Aber auch weil schon kleine Risse in der dünnen Lippenhaut richtig wehtun können. Nicht länger dein Problem. Denn hier liest du, warum du überhaupt trockene Lippen bekommst, was dagegen hilft und woran du eine gute Lippenpflege erkennst.

Wovon kommen trockene Lippen und warum reißt die Haut vor allem im Winter auf?

"Im Gegensatz zu anderen Hautpartien werden die Lippen nur durch eine sehr dünne Schicht aus Hautzellen vor äußeren Umwelteinflüssen geschützt und sind dadurch äußerst empfindlich", erklärt Dr. Henrike Neuhoff, Bereichsleitung Wissenschaft beim Kosmetik-Unternehmen Lavera. Außerdem fehlen der Lippenhaut Talgdrüsen. Das heißt: Sie kann sich nicht selbst mit Fett versorgen. "Stattdessen bezieht die Lippenhaut ihre Feuchtigkeit aus mit ihr verbundenen, kleinen Blutgefäßen. Hier liegt auch der Grund für das schnelle Austrocknen im Winter: Bei Kälte ziehen sich die Blutgefäße zusammen und können nur wenig Feuchtigkeit an das Gewebe weiterleiten", weiß die Hautexpertin. Aber auch unsere Ernährungsweise kann trockene Lippen begünstigen.

Hat man einen Nährstoffmangel, wenn man trockene Lippen hat?

Wenn du einen Mangel an Vitamin B12 oder Eisen hast, zeigt sich das schnell an der Lippenhaut: Sie wird rissig und spröde. Lass eine etwaige Unterversorgung von einer Ärztin oder einem Arzt checken. Ist ein Mangel schuld, solltest du öfter Fisch und Fleisch essen. Vegetarier setzen auf Hüttenkäse oder Camenbert als B12-Lieferanten.

Was hilft gegen trockene Lippen?

Schnell drüber lecken? Besser nicht! Das sorgt zwar kurzzeitig für Feuchtigkeit und Linderung, doch die verdunstet sofort und hinterlässt noch mehr Trockenheit. Ein Teufelskreis... Besser ist ein spezieller Lippenpflegestift oder –Balsam.

Welche Creme hilft bei trockenen Lippen?

Keine herkömmliche Gesichtspflege. "Lippen brauchen, insbesondere weil die Lippenhaut keine Talgdrüsen besitzt, besonders rückfettende Pflege, damit die Schutzschicht der Haut durch die Pflegestoffe gestärkt wird und die Lippenhaut weniger Feuchtigkeit verliert", erklärt Dr. Alexandra Ogilvie, Fachärztin für Dermatologie in München und Expertin für die Lippenpflege von "eos". Das Motto lautet also: "Überpflegen kann man Lippen nicht", weiß die Dermatologin.

In einer Drogerie gibt es zwar erstmal eine riesige Auswahl an Pflegestiften für die Lippen. Aber: Wenn du darunter ganz flott die beste Lippenpflege finden, ist das ein Glückstreffer. Denn in vielen Produkten steckt auch viel Müll (Dazu später mehr).

Woran erkenne ich einen guten Pflegestift für die Lippen?

"Qualitativ hochwertige Produkte enthalten in der Regel möglichst wenige, dafür aber sorgfältig ausgewählte Inhaltsstoffe", sagt Dr. Ogilvie. Dazu zählen laut Expertin Bienenwachs, Sheabutter und natürlich vorkommende Öle – zum Beispiel aus Kokos, Olive oder Jojoba. Diese Inhaltsstoffe können die natürliche Schutzschicht der menschlichen Haut nahezu imitieren. Allen, die viel draußen sporteln, empfiehlt Dr. Ogilvie außerdem auf einen integrierten Lichtschutz in der Lippenpflege zu achten.

Hier eine Auswahl an Lippenpflegeprodukten, die zu empfehlen sind:

Welche Inhaltsstoffe dürfen nicht in Lippenpflege stecken?

Achte genau auf die Zusammensetzung. "Bedenkliche Substanzen wie Mineralöle, die über den Mund in den Körper gelangen können, werden in einem guten Lippenstift überhaupt nicht benötigt, da natürliche Öle die Lippen nachhaltig pflegen und schützen", erläutert Dr. Neuhoff. Expertin Dr. Ogilvie ergänzt: "Auch Duftstoffen – die übrigens zu den häufigsten Allergieauslösern zählen – und Konservierungsstoffe, wie zum Beispiel Parabene, sind verzichtbare Inhaltsstoffe."

Was hilft gegen aufgesprungene Lippen, die schmerzen?

Dr. Neuhoff weiß Rat: "Wenn die Lippen stark angegriffen sind, eignet sich ein intensiv pflegender SOS-Lippenbalsam mit Wirkstoffen wie zum Beispiel Bisabolol, Echinacea, Melisse oder Süßholzwurzelextrakt."

Macht Lippenpflege süchtig?

Lippenpflege trocknet die Haut aus, damit man sie immer wieder verwenden muss, heißt es im Volksmund. Ein Mythos. "Man gewöhnt sich lediglich an das Gefühl befeuchteter Lippen und vergisst das ursprüngliche Hautgefühl der Lippenpartie", so Dr. Neuhoff. Fakt ist aber: Die Inhaltsstoffe der Lippenpflege selbst machen auf keinen Fall süchtig.

Fazit: Auf die natürlichen Inhaltsstoffe kommt es an

Für die richtige Lippenpflege lohnt es sich die Verpackung zu lesen und zu schauen, was wirklich drinsteckt. Dann musst du die Pflege nur regelmäßig verwenden und geschmeidigen Lippen steht nichts mehr im Weg.