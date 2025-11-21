Anmelden
Anmelden
Menü öffnen
Menü
Finde deinen passenden Plan
TrainingspläneMenü aufklappen
FitnessMenü aufklappen
FoodMenü aufklappen
HealthMenü aufklappen
LifeMenü aufklappen
Reise
StyleMenü aufklappen
DealsMenü aufklappen
News
HoroskopeMenü aufklappen
Zur Startseite
Deals

Cashmere Deal 2025: 50 % auf ausgewählte BRAUN Hamburg Styles

Cashmere Deal 2025
Der große Cashmere Sale bei BRAUN Hamburg: Stilvolle Klassiker zum halben Preis

Bei BRAUN Hamburg läuft aktuell ein exklusiver Winter-Sale, der es in sich hat: Hochwertige Pullover, Cardigans, Jogpants und Accessoires aus feinster Wolle und luxuriösem Cashmere sind jetzt um 50 % reduziert
ArtikeldatumVeröffentlicht am 21.11.2025
Als Favorit speichern
Braun Hamburg Sale
Foto: PR

50 % auf ausgewählte BRAUN Hamburg Styles

Du wolltest dir schon immer mal einen echten Cashmere-Rolli gönnen, einen Schal, der Jahrzehnte hält – oder einfach deine Garderobe auf ein neues Level bringen? Dann ist das hier deine Chance: Braun Hamburg reduziert ausgewählte Teile aus seiner aktuellen Cashmere-Kollektion um ganze 50 %. Der Sale geht bis zum Jahresende (sofern noch verfügbar). Also worauf wartest du?

Unsere Highlights aus dem Sale

Feinster Cashmere, klassische Schnitte, klare Designs: Der aktuelle Winter-Sale bei Braun Hamburg ist deine Chance, hochwertige Essentials zum halben Preis zu shoppen.

Cashmere Rollkragenpullover

  • Statt 439,00 € jetzt 219,50 €
  • Klassisch, warm und mit perfektem Sitz. Ein Key-Piece für den Winter, das du über Jahre tragen wirst.
  • Hier geht's zum Deal

Cashmere Strickjacke

  • Statt 479,00 € jetzt 239,50 €
  • Vielseitig kombinierbar: Über dem Hemd, zum Rolli oder ganz pur.
  • Hier geht's zum Deal

Cashmere Mütze

  • Statt 199,00 € jetzt 99,50 €
  • Farbliches Statement und funktionale Wärme. Perfekt für urbane Looks mit Stil.
  • Hier geht's zum Deal

Cashmere Schal

  • Statt 339,00 € jetzt 169,50 €
  • Extraweich, extra lang, extrazeitlos. Ein Accessoire, das dein Winter-Outfit sofort veredelt.
  • Hier geht's zum Deal

Fazit

Mehr zum Thema Black Friday-Special