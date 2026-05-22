Gewinnspiel: 2 × 250 € gewinnen: Jetzt teilnehmen

Mehr Motivation, mehr Möglichkeiten, mehr für dich: Gewinne 250 Euro und erfüll dir deinen nächsten Wunsch.

Vielleicht investierst du in dein Training, neue Outdoor-Ausrüstung oder gönnst dir einfach etwas, das deinen Alltag besser macht – die Entscheidung liegt ganz bei dir.

Jetzt mitmachen und Chance sichern!

Mitmachen und 2 x 250 € Bargeld gewinnen Was du dafür tun musst? Einfach die Gewinnspielfrage unten beantworten und die weiteren Felder im Teilnahmeformular ausfüllen.

Die Teilnahme ist ab 18 Jahren möglich. Mitarbeitende der beteiligten Firmen sind vom Gewinnspiel ausgeschlossen. Keine Barauszahlung der Preise möglich. Der Gewinn ist nicht übertragbar. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner:innen werden schriftlich benachrichtigt. Das Gewinnspiel findet auf den Internetauftritten menshealth.de, womenshealth.de und runnersworld.de statt. Die Gewinne werden unter allen Teilnehmenden verlost.