Die besten Fitness-Übungen für Männer ab 60 Jahren

Mit zunehmendem Alter verändert sich dein Körper – aber das bedeutet nicht, dass du auf Fitness verzichten musst. Im Gegenteil: Gerade jetzt ist Bewegung wichtiger denn je. Wer regelmäßig trainiert, bleibt länger leistungsfähig, beugt Beschwerden vor und fühlt sich im Alltag deutlich fitter. Entscheidend ist nur, dass du dein Training anpasst – nicht, dass du damit aufhörst.

Warum Training ab 60 besonders wichtig ist Ab 60 verändert sich dein Stoffwechsel, also du nimmst tendenziell mehr zu als früher. Das bestätigen auch Studien. Allein in Deutschland waren 2020 über 60 Prozent der Männer übergewichtig. Hinzu kommt, dass deine Muskelmasse schneller abnimmt und das Risiko von Gelenkbeschwerden größer ist.

Good news: Du kannst diesen Prozessen aktiv entgegenwirken. Regelmäßiges Training hilft dir dabei, Muskelmasse zu erhalten oder sogar aufzubauen, dein Gewicht zu kontrollieren und deine Beweglichkeit zu verbessern.

Wichtig ist jedoch: Dein Training sollte sich deinem Körper anpassen. Was mit 30 funktioniert hat, ist heute nicht automatisch sinnvoll. Statt maximaler Belastung zählen jetzt vor allem saubere Technik, gezielte Übungen und ausreichend Regeneration.

Darauf solltest du beim Training ab 60 achten Ein ausgewogenes Ganzkörpertraining ist jetzt die beste Wahl. Statt isolierter Split-Workouts solltest du alle großen Muskelgruppen regelmäßig trainieren. Gleichzeitig gilt es, deine Gelenke zu schonen und Überlastung zu vermeiden.

Quick-Check für dein Training:

Langsam starten: Intensität und Umfang schrittweise steigern

Intensität und Umfang schrittweise steigern Saubere Technik: Qualität vor Gewicht

Qualität vor Gewicht Regeneration: Mehr Pausen einplanen

Mehr Pausen einplanen Gelenke schützen: Auf kontrollierte Bewegungen achten

Auf kontrollierte Bewegungen achten Auf den Körper hören: Schmerzen ernst nehmen Krafttraining bleibt dabei essenziell. Es stärkt nicht nur deine Muskulatur, sondern schützt auch deine Gelenke und verbessert deinen Stoffwechsel. Ergänzend sind gelenkschonende Aktivitäten wie Schwimmen, Radfahren oder Yoga ideal.

Die besten Fitnessübungen ab 60 Damit dein Training effektiv und gleichzeitig schonend ist, solltest du auf funktionelle Übungen setzen, die mehrere Muskelgruppen gleichzeitig ansprechen. Sie verbessern nicht nur deine Kraft, sondern auch deine Koordination und Stabilität – wichtige Faktoren für den Alltag. Wir haben für dich die besten 10 Übungen zusammengestellt.

Die besten Übungen für den Oberkörper

Die besten Übungen für die Beine und die Core-Muskulatur

So könnte dein Trainingsplan aussehen Ein strukturierter Plan hilft dir, regelmäßig zu trainieren und Fortschritte zu machen. Die folgende Übersicht zeigt dir ein einfaches, aber effektives Ganzkörper-Workout:

Diese Übungen solltest du ab 60 vermeiden Nicht jede Übung ist im höheren Alter sinnvoll. Ab 60 Jahren geht es beim Workout auch darum, deinen Körper und besonders deine Gelenke nicht zu überfordern.

Schwere Kniebeugen: Kniebeugen sind etwa eine wunderbare Übung, um die Beinmuskulatur zu stärken. Allerdings solltest du jetzt vorsichtiger sein, was das Gewicht angeht. Hohe Gewichte können zu einer übermäßigen Belastung der Kniegelenke führen. Solltest du schon mit Gelenkproblemen zu tun haben, ist die Gefahr einer schweren Verletzung umso höher. Wähle stattdessen lieber deutlich weniger Gewicht, wenn du Kniebeugen machst oder mache stattdessen Ausfallschritte oder nutze die Beinpresse.

Kniebeugen sind etwa eine wunderbare Übung, um die Beinmuskulatur zu stärken. Allerdings solltest du jetzt vorsichtiger sein, was das Gewicht angeht. Hohe Gewichte können zu einer übermäßigen Belastung der Kniegelenke führen. Solltest du schon mit Gelenkproblemen zu tun haben, ist die Gefahr einer schweren Verletzung umso höher. Wähle stattdessen lieber deutlich weniger Gewicht, wenn du Kniebeugen machst oder mache stattdessen Ausfallschritte oder nutze die Beinpresse. Kreuzheben mit Langhantel: Versuche, aufs klassische Kreuzheben zu verzichten. Diese Übung kann dich im Alter wirklich aufs Kreuz legen. Deadlifts mit der Langhantel erfordern eine korrekte Technik und gute Rumpfstabilität. Nun kann es aber sein, dass deine Wirbelsäule mit über 60 Jahren nicht mehr so flexibel ist und du dadurch Schwierigkeiten bekommst, deinen Rücken gerade zu halten. Die komplexe Kraftübung birgt daher hohe Risiken. Besser: Kreuzheben mit Kurzhanteln, Rückenstrecker oder Latzug.

Versuche, aufs klassische Kreuzheben zu verzichten. Diese Übung kann dich im Alter wirklich aufs Kreuz legen. Deadlifts mit der Langhantel erfordern eine korrekte Technik und gute Rumpfstabilität. Nun kann es aber sein, dass deine Wirbelsäule mit über 60 Jahren nicht mehr so flexibel ist und du dadurch Schwierigkeiten bekommst, deinen Rücken gerade zu halten. Die komplexe Kraftübung birgt daher hohe Risiken. Besser: Kreuzheben mit Kurzhanteln, Rückenstrecker oder Latzug. Schulterdrücken hinter dem Nacken: Besonders junge Athleten führen Schulterdrücken gerne aus, weil sie sich gut eignet, um die Schultermuskulatur zu entwickeln. Mit über 60 ist deine Schultermuskulatur längst ausgeprägt. Die Beweglichkeit deiner Schultergelenke kann sogar eingeschränkt sein, was bedeutet, dass Schulterdrücken dein Schultergelenk überlasten kann. Die Folge wären Verletzungen im gesamten Schulterbereich. Setz dich daher lieber an eine Maschine und führe die Übung vor dem Kopf durch. Die besten Übungen für stabile Schultern gibt's übrigens hier. Besser sind insgesamt eher kontrollierte Alternativen mit geringerer Belastung und sauberer Ausführung.

Warum Anpassung wichtiger ist als Verzicht Du musst keine Übungen komplett streichen. Oft reicht es, sie anzupassen. Weniger Gewicht, langsamere Ausführung oder alternative Varianten können den gleichen Effekt erzielen, ohne deinen Körper zu überfordern. So bleibst du langfristig verletzungsfrei und kannst kontinuierlich Fortschritte machen.

FAQ: Häufige Fragen zum Training ab 60 Wie oft sollte ich trainieren? 2–3 Einheiten pro Woche sind ideal. Kann ich noch Muskeln aufbauen? Ja – auch im Alter ist Muskelaufbau möglich. Was ist wichtiger: Kraft oder Ausdauer? Eine Kombination aus beidem bringt die besten Ergebnisse. Sollte ich Gewichte nutzen? Ja, aber angepasst und kontrolliert.